دفاية الشتا ومنجم الزنك للوقاية من كورونا.. تعرف على فوائد العدس

صحة

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار في بعض المحافظات المصرية، بالتزامن مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من الأمهات في البحث عن فوائد المشروب الرسمي لموسم الشتاء "العدس"، الذي يتميز بمذاق مختلف وعناصر غذائية هامة.

ويستعرض دكتور أحمد أبو النصر، عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية، فوائد مذهلة لشوربة العدس، التي وصفها بأنها "منجم زنك"، خلال مقطع فيديو على قناته الرسمية على "يوتيوب".

فوائد العدس

- تساعد شوربة العدس الأطفال على النمو بشكل طبيعي لأنها تمدهم بالبروتين.

- مفيد للحامل لمنع تشوهات الجنين.

- تعمل شوربة العدس على بناء الجسم من عنصري الحديد والنحاس.

- تعالج من يعانون الرعشة في اليدين، بسبب نقص الفيتامينات وتعالج الأنيميا أيضا.

- تقوي شوربة العدس المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك.

- مفيدة للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.

- تعالج شوربة العدس الالتهابات والالآم المزمنة.

- تناول شوربة العدس يوميا لمدة 8 أساببع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية.

- وأخيرا يجب الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

طريقة عمل شوربة العدس

وفيما يلي طريقة عمل شوربة العدس، بحسب ما ذكرتها الشيف ماجي حبيب، من خلال برنامجها "عيش وملح"، المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل شوربة العدس

عدس أصفر

بصل

ثوم

حبوب كمون

جزر

طماطم

كرفس

فلفل حار

طريقة تحضير شوربة العدس

ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريمة عندما تتكون واتركيه حتى الغليان

ضيفى الثوم والكمون الحبوب ثم ضيفى قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار

إضربى العدس بالمضرب عند الغليان وإغرفيه وقدميه