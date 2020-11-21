شهيرة: "محمود ياسين كان بيحبني دايما أبقى في أحسن صورة"

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة شهيرة، إنه بعد وفاة محمود ياسين تحدث الكثيرون عن حياته، وأخلاقه، رغم أنه كان فتى الشاشة ونجم "مفيش على الحجر غيره"، والنجمات كلهن يتسارعن لعمل أفلام معه، وكان يمكن أن يفعل أي شيء من هفوات الشباب.

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها كانت تغار عليه، ولكن ليس لدرجة تصل للشك، وهو لم يكن يسمح بذلك، ويبذل مجهودا عاطفيا معها، حتى ينفي لها أي شيء دار في خيالها، ويطرد هذه الهواجس بحبه واهتمامه، ومنذ سنوات لم يكن هناك هواتف محمولة، وكان أثناء عمله يتصل بهم باستمرار للاطمئنان عليهم، رغم أنه مشغول جدا، ويؤدي 3 أعمال سينمائية في وقت واحد.

وتابعت، أن علاقته بزميلاته كانت محترمة، ولكن المعجبات كن يحاولن التواصل معه، وهو كان محترما بشدة.

وأكدت، أنه كان يحب بلده ووطنه كثيرا، وفي احتفالات أكتوبر كان يترك عمله ليذهب إلى الحفلات ويقدمها، ويرفض تقاضي أي أجر، موضحة أنه كان يرفض الحصول على أجر في أي عمل يمدح في الرسول، أو من أجل الوطن.

ولفتت إلى أن محمود ياسين كان لا يتحمل أن يخطئ أحد في اللغة أمامه، ورغم أنها حصلت على دروس في اللغة، إلا أنه ظل المصحح الأول لها، وإذا ذهبت إلى أي ندوة تراجع معه الخطابات التي ستقولها، موضحة: "كان بيحبني دايما أبقى في أحسن صورة".

وشددت: "كان بيختم القرآن في رمضان 3 مرات، وكان بيغيظني لأنه كان بيقرا بصوت عالي وتركيز، ويقولي أنا ختمت النهاردة، أقوله يعني بتغيظني".

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

هذا، وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.