كريم عبدالعزيز: أمي كانت بتضربني بالشبشب.. وكانت بتشتريه على حسب الوزن

علاقات و مجتمع

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن والدته كانت دائما ما تأخذه معها لشراء "الشبشب"، وكانت دائما ما تقوم بشراء "الشبشب" بسبب وزنه وليس بسبب لونه أو شكله: "الشبشب كان بيربي أجيال، ومربنيش لوحدي".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية "DMC"، أنه في إحدى المرات وحينما كان يقف في شرفة منزله رأي كلبا يسير وحده في الشارع لونه أسود، حينها استنتج كونه "كلب جيرمن" ونزل للشارع وقام بأخذ الكلب وصعد به للمنزل: "أول ما طلعت البيت أمي سألتني قولتلها واحد صاحبي بباه لواء في كلية الشرطة وكان ماشي بكلاب كتير وعارف أني بحب الكلاب ففكلي كلب".

وأوضح أن الكلب لم يكن متلقيا لأية تطعيمات، وعندما كبر في السن تحول لكلب بلدي: "عضني وكسر التلفزيونات ورجعنا للشبشب تاني، وكان جربان، وماما كانت بتخاف من الكلاب، ورفضت أني أربي الكلب علشان محدش يحوشني منها".

وأكد أنه قام بصدم سيارة والده عندما كان في سن الـ15 عاما، وحينها هاتف والده وأخبره بأن والدته وشقيقته اصطدما بالسيارة: "دخلت في عربية لسة جديدة لانج في العجوزة، وبعدين فتحت باب العربية وسبتها وجريت، مكنتش عايز اتسجن، ولما روحت خدت العلقة المتينة في البيت، وكنت استاهل".

وأشار إلى أنه لم يقم بسرقة أي شئ من والدته سوى مفتاح السيارة، كما أنه لم يقم أبدا بإعادة باقي النقود بعد شرائه أي متطلبات للمنزل: "كنت باخد الفلوس وأجري ومحطهاش في السبت، ولما ارجع بالليل نتكلم".

وتابع: "أكيد أي طفل يتعرض لطلاق بين أب وأم بيكون الموضوع صعب، وبدأت أدرك ده وأنا في سن الـ20 سنة، وأبويا وامي انفصلوا عن بعض بهدوء تام، والطلاق حلال".

وفند: "برغم تواجد أبويا معايا 24 ساعة واتجوز ولكن مخلفش حسيت بده جدا، وأنا كنت شقي جدا ومش بحب الروتين ودايما عندي جنونه، وبكره الروتين جدا".