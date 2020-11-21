"الصحة العالمية" توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مصابين كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكدة على أن التجارب السريرية أخفقت في إثبات فعالية هذا الدواء.

وقالت جانيت دياز، رئيسة الإدارة السريرية بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم إنه ليس هناك أدلة على أن استخدام عقار ريمديسيفير يقلل من خطر الوفاة أو من الحاجة إلى الحصول على أكسجين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تأثير واضح بالنسبة لمعدل الشفاء بين مرضى التجارب السريرية الذين تناولوا هذا العقار.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث ضرر للمرضى نتيجة استخدام عقار ريمديسيفير.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك "تكلفة عالية نسبيًا وتداعيات على الموارد مرتبطة بريمديسفير" ، مشيرة إلى أنه يجب حقن الدواء في مجرى الدم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت بالفعل نتائج التجارب المؤقتة في منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي والتي أشارت إلى عدم فعالية هذا الدواء في علاج المصابين بفيروس كورونا.