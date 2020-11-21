شهيرة: محمود ياسين كان شخص استثنائي في حياتي وكنت بخبي عنه شائعات وفاته

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة شهيرة، إن علاقتها بالفنان الراحل محمود ياسين، لم تكن فقط مثل الزمالة، أو الأزواج العاديين، موضحة أنهما التقيا أمام الكاميرا في البداية، ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية محترمة، وبعدها قررا الزواج، وكانت وقتها في الصف الأول في المعهد، وكانت تذهب إلى المعهد وهي حامل، مؤكدة: "كان شخص استثنائي في حياتي".

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها كانت تخفي عنه شائعات وفاته، التي كانت تظهر مؤخرا، ولا يعرفها، لأن من يطلقون الشائعات كانوا يريدون الحصول على المتابعات للأخبار على حساب الآخرين، مؤكدة: "عيب.. حتى أنا كتبت على صفحتي وقولت لهم عيب.. عشان تكسبوا قرش زيادة على حساب مشاعرنا".

وتابعت أنها كانت بقدر الإمكان تحافظ على أنها سندا لزوجها، وكانت ترفض جلب من يساعدها، أو حتى ممرضة، وكانت تقول لأبنائها: "طالما ربنا مديني الصحة، مش هدخل حد غريب يخدم أبوكم.. والناس كانت تقعد تقولي إنتي أصيلة، وأقولهم يا جماعة لا مش قصة أصيلة ولا غيره.. أنا ربنا مسخرني لهذا الرجل لأنه عظيم واستثنائي بالنسبة لي".

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدث عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.

ونشرت "الشاذلي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة، وظهرت خلاله شهيرة وهي تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين ومرحلة مرضه ومواقف من حياته.