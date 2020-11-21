شهيرة عن محمود ياسين: مش قادرة أتخيل إنه مش موجود

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قالت الفنانة شهيرة، إن فراق زوجها محمود ياسين صعب، و"مش قادرة تتخيل إنه مش موجود، ودي مشكلة"، مشددة على أنها مؤمنة بقضاء الله، وكل هذه الأمور، ولكنها تعاني من فراقه.

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أن كل إنسان له بصمة في الحياة، وبصمة محمود ياسين كانت مليئة بالأدب والأخلاق، والحنية، والجميع يحبونه، ولم تكن تعلم أن جنازته كانت مهيبة بهذا الشكل، إلا عندما رأتها في الفيديو، حيث كانت مليئة بأحبابه وجماهيره.

وتابعت أن الصفات الطبيعية التلقائية تعيش مع الجميع، ولكن الشيء المصطنع ينتهي، ولكنه كان إنسانا رائعا مع كل أصدقائه، وأهل بيته، مشددة: "أهل بيته كانوا أهم حاجة في حياته".

وأوضحت أنهم أقاموا العزاء الخاص به في الهواء الطلق، نظرا لكثرة المعزين، حتى لو لم تكن جائحة كورونا موجودة، لافتة إلى أن السرادق كان مليئا بالمعزين، وكبيرا.

وأشارت، إلى أنها في العزاء كانت متماسكة حتى تخرج الجنازة بشكل يليق "بمقامه" دون "شوشرة" على القرآن أو المعزين، وإذا انهارت أو صدر منهم أي شيء غير طبيعي لن يكون العزاء يليق بـ"مقام محمود ياسين".

وأكدت أنها فوجئت بكثرة الناس الذين حضروا دفن الفنان الراحل، لأنه في الوضع الطبيعي لا يحضر إلا الأقرباء فقط، ولكن جنازة محمود ياسين حضرها أيضا الجمهور.

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.