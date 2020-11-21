بطلة "ربع قيراط": من حق الست تخاف على زوجها من صديقتها المطلقة

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة التونسية، سناء يوسف، إن السيدة المطلقة خطر كبير على الرجل المتزوج، والعكس صحيح، لافتة إلى أنه من حق أي زوجة أن تخاف على زوجها من المطلقات حتى وإن كانت صديقتها، ولو وصل الأمر إلى قطع علاقتها بها وتمنعها من دخول بيتها، وأكدت أنها تدعم أي امرأة تحاول الحفاظ على زوجها وبيتها المستقر.

وأضافت "سناء" خلال حوارها مع برنامج "نوجا شو" على قناة "الحدث اليوم"، أن السيدة المطلقة هي الأخرى من حقها أن تفكر في الأرتباط مرة ثانية وتعمل على تحقيق ذلك، أو ترتضي بما حدث لها وتتفرغ لتربية أولادها بالشكل السليم ولا تفكر في الزواج مجددا.

وتابعت: "عن نفسي لو وجدت صديقة لي خائفة على زوجها من صديقة أخرى لنا فسأدعمها في ذلك وهذا حق أصيل لها ولا أحد يستطيع أن يلومها في ذلك، ولكن هذا لا يمنع اعتقادي بأن الصديقة الجيدة والحقيقية لن يفرق معي حالتها الاجتماعية سواء مطلقة أو متزوجة".

وأوضحت: "أريد أن أوجه نصيحة للزوجات بأن تتعظ مما حدث مع شخصية منى بحكاية ربع قيراط، ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، فالزوجات يجب أن يهتموا بأزواجهم ويحرصن على إعطائهم كامل حقوقهم ولا يهتموا بتربية الأولاد فقط، حتى لا يجد الزوج مبررا لإقدامه على الزواج من أخرى كما فعلتا شخصية "أحمد" ضمن أحداث الحكاية، قائلة "لا يجب على أي سيدة أن تهمل في نفسها بعد الزواج، وهذه نصيحتي لها".

حكاية "ربع قيراط" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي عرض أكثر من حكاية منها مؤخرا وجميعها حظي بنسبة مشاهدة متابعة جماهيرية كبيرة، والحكاية كانت من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة كل من ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، سناء يوسف، محمد علي رزق وآخرون.