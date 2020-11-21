جهازه الحيوي انهار.. شهيرة تكشف تفاصيل أيام محمود ياسين الأخيرة

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قالت الفنانة شهيرة، إن آخر شهر في حياة محمود ياسين –زوجها الراحل- كان أصعب الفترات التي مرت عليه، بسبب حدوث انهيار للجهاز الحيوي في الجسم، موضحة أنه حتى آخر أسبوع كان مدرك لكل شيء حوله، معقبة: "عمره ما تاه عننا، أو معرفناش.. وكانوا بيقولولي ممكن ميعرفكمش، وأرد عليهم أقول: "ده لو معرفناش هموت".

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنه ظل محتفظا بذاكرته حتى وفاته، ومن زعموا غير ذلك، بنوا هذه الأمور على أن المصاب بتصلب في الشرايين قد يصاب بألزهايمر، ولكن ليس بطريقة شرسة".

وتابعت، أن من يعانون من نفس المرض بالفعل لا يدركون ما يحدث حولهم، ولكن هذا لم يحدث مع محمود ياسين، لافتة إلى أنه اختفى عن الأنظار لأنه ليس في لياقته البدنية والصحية، ولذلك كانت ترفض ظهوره في لقاءات صحفية أو إعلامية.

وأكدت، أن محمود ياسين له صفات معينة، يحافظ عليها، مثل أنه لا يجري حوارا طويلا مع أحد، وحتى طبيبه المعالج قال لها إن الحالة التي وصل لها بفضل اهتمامها وحبها له، موضحة: "كنت أقعد أحضن فيه وأبوس فيه، ولما كنت أصحى الصبح أقوله: (صباح الخير) بإشراقة، وكان يبتسم ويقول لي: (صباح النور يا روح قلبي)".

وأشارت زوجة الفنان الراحل، إلى أنه في الليلة الأخيرة له في المستشفى، ذهب إليه ابنه "عمرو"، وعندما رآه نادى عليه قائلا: "عمورة"، ففرح نجله، واتصل بوالدته، وعندما تحدث معها قالت له: "إنت عارف أنا مين؟"، فرد عليها وأكد أنها يعرفها جيدا، واعتذرت له على عدم الذهاب له بسبب الإصابة بنزلة برد.

وشددت "شهيرة"، على أنه كان متقبلا لمرضه، ولم يتعامل معه بفزع أو جزع، وكان يشعر بطمأنينة، وعندما كانت تغضب منه، كان يقول لها: "مفيش في أخلاق محمود ياسين في الدنيا".