الامارات | أعلى مصعد خارجي في العالم يطل على مشاهد فيلم «أفاتار»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مصعد خارجي في العالم يطل على مشاهد فيلم «أفاتار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من ارتفاع 326 متراً، يطل المصعد الخارجي الأعلى بالعالم في غابة تشانغجياجي، وسط الصين، على مناظر طبيعية مذهلة، استوحى منها المخرج جيمس كاميرون ديكورات فيلمه الشهير «أفاتار».

وينزلق المصعد على هيكل معدني مثبّت على جرف صخري، فتحمل مقصوراته الزجاجية الثلاث السياح في رحلة تستغرق 88 ثانية، بسرعة تزيد على خمسة أمتار في الثانية.

ويقع المصعد «بايلونغ»، أو «100 تنين»، في محافظة هونان الجبلية

وقال جين شيباو، لدى خروجه من المقصورة: «إنه فائق السرعة، لم أشعر بأي خوف»، ودفع الرجل المسن ثمن الرحلة (16 يورو).

وأوضح ليو جي، مدير الشركة المشرفة على إدارة المصعد: «بنينا المصعد، لأن تضاريس الموقع (المليء بالمرتفعات العمودية)، يستدعي حقاً، وسيلة النقل هذه».

وتابع: «لم يكن هناك من قبل سوى (تلفريك) ذي قدرات محدودة، وكان يتحتم على السياح الانتظار طويلاً»، أو التسلق سيراً على الأقدام، مشيراً أن ذلك كان يستغرق ثلاث ساعات.

وينقل المصعد أكثر من 8000 زائر يومياً. غير أن هذا الرقم في تراجع عن العام الماضي، حينما كان المصعد ينقل 14 ألف شخص في اليوم، لكن ذلك كان قبل تفشي وباء «كوفيد-19».

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