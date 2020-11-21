الامارات | الشرطة الألمانية تلاحق «آكلي البشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تلاحق «آكلي البشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر المتحدث باسم المدعي العام لبرلين، مارتن شتلتنر، أمس، أن رجلاً ألمانياً مفقوداً، تم العثور على رفاته في العاصمة الألمانية، ربما يكون ضحية لآكلي لحوم البشر. وخرجت الجريمة إلى العلن، بعد العثور على بقايا عظمية، قبل أكثر من 10 أيام في منطقة أحراش ببرلين.

وحددت السلطات تلك الرفات على أنها تعود إلى رجل ألماني، يبلغ من العمر 44 عاماً، وفقد منذ 5 سبتمبر. وكشفت تحقيقات، أجرتها فرقة مكافحة جرائم القتل، أن ذلك الشخص كان ضحية لجريمة ما. ووفقاً للشرطة، فقد غادر الرجل شقته في برلين قبيل منتصف الليل، واختفى دون أثر.

وفي قضية شهيرة تعود إلى عام 2006، صدر حكم بحق رجل ألماني، يُعرف باسم «آكل لحوم البشر في روتنبرغ»، بالسجن مدى الحياة لقيامه بقتل ضحية وتقطيعها، والتهام جزء منها في بلدة روتنبرغ شمالي ألمانيا.

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