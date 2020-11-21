الامارات | #النصف_الحلو.. CANDYLICIOUS يكشف عن صندوق الحلويات الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. CANDYLICIOUS يكشف عن صندوق الحلويات الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 نوفمبر 2020

كشف Candylicious، متجر الحلويات المحلي الشهير، عن إطلاق صندوق الحلويات الجديد، متيحاً لعشاقه الاستمتاع بتناول أشهى الخيارات من منتجات المتجر. ويأتي الصندوق الذي يحتوي على أشهى الحلويات التقليدية وأصناف الشوكولاتة والوجبات الخفيفة والنكهات الصحية ضمن اشتراك شهري، حيث يمكن لعشاق المذاق الحلو الاستمتاع بصندوق الحلويات من خلال الطلب عبر الإنترنت وبأسعار تراوح بين 149 و279 درهماً.

ويعتبر Candylicious أكبر متجر للحلويات في الشرق الأوسط وأحد أكبر المتاجر على مستوى العالم، حيث يمتد على مساحة 11 ألفاً و500 قدم مربعة، ويحتضن أكثر من 5500 نوع من الحلويات. ويقدم الآن متجر الحلويات الشهير خطة اشتراك شهرية لمدة ثلاثة أو ستة أو 12 شهراً، حيث سيطلق المتجر كل شهر صندوق حلويات مملوءاً بأشهى الخيارات التي تحمل طابعاً مميزاً. ويتألق الإصدار الأول بألوان قوس قزح الزاهية، ليضفي لمسة من التفاؤل والمرح مع تشكيلة رائعة من الحلويات الملوّنة والمصاصات بنكهات الفواكه وغزل البنات الملوّن وقطع المارشميلو الطرية.

ويسعى Candylicious إلى تدليل عملائه مع أشهى أصناف الحلويات الملوّنة وتوصيلها إلى منازلهم ضمن صناديق الحلويات المليئة بأشهى المفاجآت التي تحلو مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة وتشكّل هدية رائعة في كل المناسبات، لتتيح لعملائه الاستمتاع بأشهى النكهات. ويأتي صندوق الحلويات بتصميمين مختلفين، حيث يمكن للعملاء اختيار صندوق التذوق الذي يضم تشكيلة منوّعة من الحلويات لأمسية ممتعة، أو التلذذ بالمجموعة الكاملة مع الصندوق الكلاسيكي.

وتتوافر خدمة توصيل الصناديق في أنحاء الإمارات كافة، ليتمكن عشاق حلويات Candylicious من الاستمتاع بابتكارات العلامة الفريدة دون الحاجة لمغادرة منازلهم.

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