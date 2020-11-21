الامارات | الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ 73

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ 73 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير فيليب بعيد زواجهما الثالث والسبعين، أمس، وهي مناسبة لن يتمكنا من الاحتفال بها مع بقية أفراد العائلة في ظل العزل العام الذي تفرضه إنجلترا حالياً للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتزوجت إليزابيث (94 عاماً) وفيليب (99 عاماً) في وستمنستر أبي في لندن في 20 نوفمبر 1947، بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية.

واحتفالاً بالذكرى السنوية، نشر قصر بكنغهام صورة للملكة مبتسمة وهي وزوجها ينظران إلى بطاقة تهنئة من أحفادها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، إلى جانب بطاقات أخرى.

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