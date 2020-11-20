سناء يوسف تدافع عن التعدد: الزوجة التانية مش دايما خطافة رجالة

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة التونسية، سناء يوسف، إنه ليس كل زوجة ثانية شريرة أو "خطافة رجالة"، مؤكدة أن شخصية "سارة" التي جسدتها بحكاية "ربع قيراط" في مسلسل "إلا أنا" لا يمكن القول إنها خطفت زوجا من زوجته الأولى أو شريرة.

وأضافت "سناء" خلال حوارها مع برنامج "نوجا شو" على قناة "الحدث اليوم"، عندما تعاقدت مع العمل تحدث معي مخرج المسلسل أحمد حسن، وقالي لي إننا نريد توجيه رسالة للناس بأنه ليس دائما الزوجة الثانية شريرة أو خطافة رجالة، فسارة كانت مخطوبة لشخصية "أحمد" بالمسلسل في البداية، ثم لم يكتمل ارتباطهم وتزوجت آخر وهو أيضا تزوج أخرى، وبعدها انفصلت.

وتابعت: "وكحال المرأة في مصر وفي معظم بلدان الوطن العربي لا تستطيع أن تحصل على حقوقها بعد الزواج، فكان من الطبيعي أن تقع في طريق خطيبها السابق ليحاول أن يساعدها، الذي هو الآخر من نوعية الرجال الذين لا يحبون أن يفقدوا أي شيء بغير رضاهم، فبمعرفته خبر انفصالها هو من ذهب إليها وبدأ يتودد لها، فكان من الطبيعي أن تفكر فيه كالزوج لها.

وأردفت الفنانة التونسية: "سارة هنا لم تفعل شيء خاطئ، تزوجت على سنة الله ورسوله والشرع الإسلامي يحلل الزواج من أربعة، وحين شعرت أنها دخلت في حياة أسرة مستقرة كزوجة ثانية وبدأت في هدمها طلبت الطلاق وفق أحداث المسلسل وحين رفض عاملت أولاده بشكل جيد وأعطتهم الهدايا وكانت تخبر زوجها دائما باحقيه زوجته الأولى في أبنائه، وهذا يوضح أنها شخصية ليست شريرة".

حكاية "ربع قيراط"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي عرض أكثر من حكاية منها مؤخرا وجميعها حظى بنسبة مشاهدة متابعة جماهيرية كبيرة، والحكاية كانت من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة كلٍ من ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، سناء يوسف، محمد علي رزق وآخرون.