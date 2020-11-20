معلومات عن ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية: لاعبة كرة قدم سابقة

علاقات و مجتمع

"أنت الذي دعوت الله به".. بتلك الكلمات المقتضبة احتفلت "البلوجر" ميرنا الهلباوي بخطبتها على الفنان محمد عطية، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جلسة تصوير خطبتها.

وظهرت "ميرنا" في جلسة تصويرها ببدلة طويلة وفضفاضة مصنوعة من القطيفة الحمراء، والتي تتكون من سترة طويلة وبنطلون واسع، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطلت العريس ببدلة مودرن تجمع بين الرمادي والبني، خلال وجودهما في أحد الشوارع المصرية.

من هى ميرنا الهلباوي؟

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن ميرنا الهلباوي، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- ميرنا الهلباوي، من محافظة الإسكندرية، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.

- تخرجت في كلية السياحة والفنادق.

- تعشق السفر وطافت بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث زارت أكثر من 17 دولة.

- يبلغ عدد متابعيها على موقع "إنستجرام"، أكثر من 500 ألف متابع.

- انضمت لأحد أندية كرة القدم، وتوقفت عقب تعرضها للإصابة.

- عملت في إحدى المجلات العربية الشهيرة، وأجرت الحوار العربي الوحيد مع رئيس تحرير مجلة "نيويورك"، الذي أعاد نسختها المطبوعة.

- حاورت الإسباني جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.

- صاحبة رواية "كونداليني"، والتي تصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الواحدة والخمسين.

- تم اختيارها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكون ضمن المروجين لنشاطات الهيئة وتبني قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

- صاحبة أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

- مقدمة برامج بإذاعة "إنيرجي"، مع الإعلامي وائل منصور.

- أثارت الجدل بتغريدة تناشد من خلالها المواطنين على ممارسة الرياضة، خلال الأشهر الماضية في ظل الحجر الصحي، وهو ما لم يكن يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

- قالت ميرنا خلال تغريدتها التي أثارت الجدل: "هل ينفع ننزل نتمشى، نجري، نتمرن في الهواء الطلق وسط أزمة كورونا، والأطباء بيقولوا آه ينفع طالما في مسافة بينك وبين اللي معاك أو اللي جنبك ومعاك كحول أو چيل معقم".

- ظهرت ميرنا برفقة نجم ستار أكاديمي، في أكثر من مناسبة آخرها حضورهما سويًا حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.