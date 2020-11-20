"رحمة" فنانة صغيرة ترسم بقدميها.. ووالدتها: بالنسبة لي سليمة

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عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، تقرير مصورا عن الطفلة رحمة، البالغة من العمر 6 سنوات، وتجاوزت محنة فقد اليدين، بالإبداع والرسم بالقدمين.

وعلق الإعلامي، قائلا: "أول ما تشوفها ممكن تصعب عليك وتتعاطف مع محنتها وتبدأ تسألها عن بيتها وأسرتها وإزاي حصل كده، وقبل ما توصل لذروة التعاطف تلاقيها بتقولك ببراءة معلش مش فاضية بكرة عندي تكريم من شخصية عامة".

وقالت هبة مصطفى، والدة الطفلة: "رحمة، ربنا من عليا بيها، أولا اتولدت من غير ذراعين، وأنا بقول الحمد لله، بالنسبة ليا معندهاش أي إعاقة خالص، هي بتاكل برجلها من وهي عندها 6 أشهر".

وأضافت هبة زكريا، معلم غرفة مصادر بمدرسة مدينة فارس بالفيوم، أنه في بداية الأمر أصحابها كانوا مستغربين من الموقف، ويوجد أخصائي نفسي، تعامل مع الموقف والطلاب، وبدأ في تهيئتهم للتعاون مع البنت، لكن بالطبع مازالوا أطفال وبيسألوا بعض الأسئلة عنها، وهي كان ردها عليهم "أنا إيدي زي رجلي".

وأضاف طارق عبدالغني مرسي، مدير مدرسة مدينة فارس تعليم أساسي بالفيوم، أن الطفلة كان ردها على أصدقائها: "ربنا خيرني عنكم، أنتم عندكم رجلين وإيدين، لكن أنا لدي رجلين فقط، وبقوم بكل حاجة بتعملوها بأيديكم".