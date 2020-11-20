دراسة: المانجو الحلوة تساعد على إزالة تجاعيد السيدات

صحة

كشفت دراسة علمية حديثة عن "سر لذيذ" يشجع النساء على أكل المانجو الحلوة، وهذا السر هو قدرتها الكبيرة على التخلص من التجاعيد، ووجدت الدراسة أن تلك العادة ستكون فعالة بشكل خاص مع السيدات.

وكشف علماء من جامعة كاليفورنيا عن أن تناول المانجو الحلوة وليس الحادقة بشكل خاص، تخلص السيدات من التجاعيد، وتساعدهن، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن التناول المنتظم للمانجو العسلي ذات اللون الذهبي، وسيلة لا تقدر بثمن للوقاية من التغيرات المرتبطة بالعمر لدى النساء.

كما أشار العلماء إلى أن هذا ينطبق فقط على النساء ذوات البشرة الفاتحة فقط، حيث تحتوي ثمرة المانجو على مستويات عالية من البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء تلف الخلايا.

وفي ذات السياق، أشار العلماء إلى أن جميع النساء بعد سن اليأس اللائي يتناولن بانتظام نصف كوب عصير مانجو أظهرن نتائج "مغرية"، حيث انخفض عدد التجاعيد العميقة على وجوههن بنسبة 23% بعد شهرين، وبعد 4 أشهر أخرى انخفض بنسبة 20% إضافية.

ولكن على العكس من ذلك، في نفس الوقت أظهرت الدراسة نتائج عكسية تماما لدى بعض النساء، وفق القائمة على الدراسة، فيفان فام، حسب مجلة "Nutrients" العلمية، وأشارت إلى ضرورة فهم كيفية عمل هذه الآلية بشكل كامل، مضيفة أن المانجو تروي العطش والجوع، ولها تأثير مفيد على بشرة الإنسان.