الامارات | حمدان بن محمد: إنها دبي النابضة بالحياة وروح التحدي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: إنها دبي النابضة بالحياة وروح التحدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، أكثر من 20 ألف مشارك في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» مع انطلاقة الحدث المُقام ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020»، وذلك للمرة الأولى، إذ تحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح بطول 14 كيلومتراً لراكبي الدراجات الهوائية.

ولي عهد دبي: - «أكثر من 20 ألف مشارك في تحدّي دبي للدراجات الهوائية.. شكراً لكل فرد منكم على الروح الإيجابية». - «هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط، والتي لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل».

وشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المشاركين في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» على «روحهم الإيجابية»، وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «أكثر من 20 ألف مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية.. شكراً لكل فرد منكم على الروح الإيجابية»، وأضاف سموّه في التغريدة: «هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط، والتي لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل».

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن سعادته بمستوى الإقبال على التحدي، وهو ما يعكس درجة عالية من وعي المجتمع بقيمة الرياضة وأهمية ممارستها، ويُبرز إدراك أفراده أن الرياضة مطلب مهم من متطلبات الحياة الصحية، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.

وجدّد سموّه الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع لاتخاذ الرياضة أسلوب حياة، حتى إن كانت في أبسط أشكالها، نظراً لما يشكله الحفاظ على ممارسة النشاط البدني من أهمية في الحفاظ على مجتمع صحي وحيوي وقادر على العطاء، فيما وجّه سموّه الشكر للقائمين على الحدث، لما جاء عليه من تنظيم جيد، وكذلك لكل من أسهم في إنجاح هذا التحدي في أولى دوراته.

وكان التحدي قد انطلق عند الساعة الخامسة من فجر أمس، عبر مسارين امتد الأول لمسافة 14 كيلومتراً على طول شارع الشيخ زايد، بينما التف المسار الثاني، والذي تم تخصيصه للعائلات، حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، على مسافة أربعة كيلومترات.

وشهد التحدي إقبالاً كبيراً تلبية للدعوة التي وجّهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأسبوع الماضي، للانضمام إليه في أول تحدٍّ للدراجات الهوائية في دبي، حيث استقطب الحدث مشاركة دراجين دوليين والكثير من الأندية الرياضية في دبي، علاوة على مشاركة مجتمعية واسعة تمثلت في إقبال ضخم من كل الجنسيات وجميع الأعمار، ومن مختلف مستويات اللياقة البدنية، ناهز 20 ألف مشارك، فيما حرصت العائلات على اصطحاب الأطفال من سن خمس سنوات وأكبر، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والإيجابية. وكان من اللافت أيضاً حرص أصحاب الهمم على المشاركة، إذ انضموا بدورهم بأعداد كبيرة إلى هذا الحدث الرياضي المهم، وشاركوا في ركوب الدراجات المجهزة حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

ومنح التحدي فرصة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية لمشاهدة مجموعة من أهم معالم مدينة دبي الموزعة على طول مضمار التحدي على شارع الشيخ زايد، ومنها: أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى سوق البحار وبرج خليفة ودبي أوبرا ونافورة دبي الموجودة على طول المسار المخصص للعائلات.

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