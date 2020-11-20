عبارات نقولها لأطفالنا دون أن ندري أنها سلبية.. توقف عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

اعتاد العديد من الآباء على أسلوب تربية خاطئ بعض الشئ من خلال العبارات التي يقولونها لأطفالهم.

غالبا ما يقول الآباء عبارات من أجل تهدئة الطفل أو تهديده أو لفعل شئ ما، وفي كثير من الأوقات يكون تأثير هذه العبارات سلبي على الطفل، وفقا لموقع "life as mama".

هل أنت بخير:

يتعرض الأطفال الصغار إلى الصدمات والكدمات باستمرار، ويصاب الآباء بالرعب خوفا من أن يكون قد أصيبوا بجرح شديد، ولكن حاول ألا يأخذ الموقف أكبر من حجمه، واكتفِ بتقديم المساعدة لهم.

توقف عن البكاء:

يأمر الآباء أطفالهم بالتوقف عن البكاء من أجل تهدئتهم، فيقول الخبراء إنه من الأفضل التحدث خلال البكاء وتحديد مصدر البكاء.

واعتمد أن تقول لأطفالك أثناء بكائهم "أعلم أنك حزين لأنه لا يمكنك اللعب بهذه اللعبة الآن"، هذا يدل على أنه من الطبيعي والمقبول إظهار المشاعر من خلال البكاء.

لماذا فعلت ذلك؟

لا تسأل طفلك لماذا فعلت ذلك، إذا كان هدفك هو معرفة السبب وإيضاح النتيجة لطفلك، أو إذا كان لمجرد أنه يفعل شيئًا لا تريده أن يفعله.

لا داعِ للخوف:

إذا أخبرك طفلك أنه خائف، فتحدث معه عن السبب ولا تتجاهله أو تقلل من مشاعره وتقول لا داعِ للخوف.

لقد أخبرتك بذلك:

"لقد أخبرتك بذلك" لا تندم طفلك على عدم نجاحه في شئ، قد أخبرته به مسبقا لأنها تكون أول كلمة يقولها الآباء مثلا عند سقوط الأبناء من على الكرسي.

التهديد بالأب أو الأم:

يجب ألا تهدد الطفل بآباءه لتلقي العقاب أو الضرب، حتى لا تغرس الشعور بالخوف بداخله.