كورونا اليوم: ظهور أعراض جديدة.. وتطوير بخاخ أنف مضاد للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

- تطوير بخاخ أنف مضاد للفيروس

طوَّر باحثون في جامعة برمنجهام البريطانية "بخاخا أنفيا" يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الرذاذ بطريقتين أساسيتين: أولاً، التقاط الفيروس وتغليفه داخل الأنف، حيث يمكن القضاء عليه عبر الطرق المعتادة، إما نفث الأنف أو البلع، ثانيًا، نظرًا لأن الفيروس مغلف بطبقة لزجة للرش، فإنه يمنعه من أن يمتصه الجسم. هذا يعني أنه سيقلل من الحمل الفيروسي في الجسم، ولكن أيضًا حتى إذا انتقلت جزيئات الفيروس إلى شخص آخر عن طريق العطس أو السعال، فمن غير المرجح أن يصاب هذا الشخص بجزيئات الفيروس النشطة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- 4 أمصال في طريقها للطرح بالأسواق

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن دول العالم لن تجيز أي من لقاحات فيروس كورونا إلا بعد التأكد من مأمونيتها، مشيرا إلى أن هناك 4 لقاحات في طريقها للطرح في الأسواق.

- عمدة موسكو يعلن عن الانتصار الوشيك على كورونا

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عبر مدونته الشخصية اليوم الجمعة، إن النصر على وباء فيروس كورونا المستجد، بات قريبا.

وأضاف عمدة العاصمة الروسية: "وحينذاك، ستعود بعض الأمور مهمة من جديد بالنسبة للمرضى، ومن بينها إمكانية إجراء الفحوص الطبية بالقرب من المنزل، وإمكانية زيارة عيادة الطبيب بكل هدوء وراحة"، وفقا لروسيا اليوم.

ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا

كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر أشرف حاتم، أن هناك أعراضا جديدة بدأت تظهر لفيروس كورونا "كالصداع الشديد والحرارة البسيطة ويكتشف المرض عن طريق المسحة.

وأوضح: "بالنسبة للحالات البسيطة فإن الأعراض تكون مصاحبة بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة وتستمر لمدة يوم أويومين، وتختفي بعد ذلك، ومن ثم يشعر المصاب بتكسير في الجسم وصداع، أما للحالات الشديدة فتكون البداية بارتفاع شديد لدرجة الحرارة ونهجان وضعف في التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق".

حظر تجول في أكبر ولاية أمريكية بسبب كورونا

فرض حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الخميس، حظر تجول ليلياً لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19".

وقال نيوسوم في بيان إنّ الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مساء السبت ويستمرّ حتى 21 ديسمبر، يحظر جميع التنقّلات "غير الضرورية" بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحاً في المقاطعات الأكثر تضرّراً من الجائحة في كاليفورنيا، أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، وفقا لسكاي نيوز عربية.