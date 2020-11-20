تناول هذا المشروب قبل النوم وستفقد وزنك في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك العديد من المشروبات المشهورة بأنها تفقد الوزن عند إدخالها في النظام الغذائي، خاصةً لو كانت مكوّنة من عناصر صحية تفيد الجسم.

ومن المشروبات غير المنتشرة القرفة بالعسل، فهو قوي جداً وله تأثير فعال ويفقد الوزن في وقت قصير، وفقاً لموقع "good life".

وتوفر القرفة العديد من الفوائد الصحية؛ فهي تُنعم البشرة وتجعلها نضرة، وتزيد من تدفق الدم وتخفض من مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى أنه مهمة جداً للقلب والأمعاء والمعدة، وتسرع من عملية فقدان الوزن.

ويمكنك استبدال السكر بالقرفة بإضافة ربع ملعقة صغيرة، أو مزجها مع العسل وشربها كل ليلة قبل النوم.

طريقة العمل:

اغلي 200 مل من الماء، ثم أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة واتركها لمدة 30 دقيقة حتى تبرد.

عندما يبرد الماء بدرجة كافية، أضف ملعقة صغيرة من العسل واتركه يرتاح في الثلاجة.

خذ كوبًا واحدًا من هذا المشروب قبل 30 دقيقة من النوم، و لا تضيف أي شيء آخر إلى المكونات.

لن يكون المشروب فعال، إلا إذا تناولته قبل النوم، سيفقدك الوزن، وينظف الجهاز الهضمي ويزيل الطفيليات والبكتيريا.