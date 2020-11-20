فساتين سهرة بأسلوب نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - تلفتنا النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأسلوبها المينيمالي في عالم الموضة، أي البعيد عن المبالغة والبهرجة، فهي تحب أن ترتدي التصاميم الناعمة والأنثوية التي تعكس شخصيتها المحببة الى القلب. من هنا استوحينا لك من اطلالاتها فساتين مميزة تليق بالسهرات يمكن أن تختاري منها وتتألقي بها.

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فستان منساب ومميز



فساتين بأسلوب أنثوي



قصة الكشاكش



تعتبر نانسي عجرم من أبرز مناصرات موضة الكشاكش التي تعيدنا نوعاً ما الى الحقبات الماضية وزمن الريترو. ومن ابرز الفساتين التي لفتتنا هو الفستان الأبيض الذي ارتدته مؤخراً المصنوع من الدانتيل والكشاكش والذي أتى من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة. هذا التصميم الذي عكس أسلوباً أنثوياً رائعاً على اطلالة نانسي.



الفساتين اللماعة



تضفي نانسي رونقاً خاصاً على اطلالتها من خلال التألق بالفساتين ذات الخامات اللماعة المصنوعة اما من الساتان أو من القماش البراق الذي يدخل اليه الترتر وغيرها من المواد التي تشع بريقاً. وتنوع نانسي في الألوان فتارةً تطل باللون الأسود وتارةً بالأزرق وغيرها من اللوحة اللونية الجميلة.

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فستان ذو كتف واحد لماع



التصاميم الميتاليكية



طبعاً لا غنى عن القماش الميتاليكي في مناسباتك الخاصة، وعلى هذا المبدأ تسير نانسي عجرم التي تتألق بأجمل الفساتين الميتاليكية في حفلاتها الخاصة ومناسباتها المميزة، والتي تلفت الأنظار بشدة من خلال تفاصيلها المميزة.



اللون الأبيض اللؤلؤي



هذا اللون يعتبر من أرقى الألوان وأجملها في اللوحة االلونية ويليق جداً كفستان خطوبة مميز ولافت. وتركز نانسي بشكل كبير على هذا اللون في حفلاتها التي تقيمها.



كيف يمكن أن تعتمدي فساتين نانسي عجرم في سهراتك



أطلي في سهراتك كالنجمات من خلال الفساتين الملفتة والجميلة، لذا اليك النصائح التالية:

- النقطة الأولى والأهم هي أن تحددي شكل جسمك وعلى أساسه اختاري فستان السهرة الملائم له. ففي حال كنت صاحبة وزن زائد ابتعدي عن التصاميم الضيقة التي تبرز تفاصيل الجسم واختاري قصة الـ A أما في حال كنت رفيعة وطويلة فننصحك بأن تتجهي نحو الفساتين ذات قصة حورية البحر.

- في حال كنت تخافين من اعتماد الموضة الميتاليكية، يمكنك في هذه الحال أن تختاري فستاناً ناعماً خالي من التفاصيل وأن تضيفي اليه أكسسوارات ميتاليكية، فبذلك ستشعين بأسلوب ناعم.

- موضة الجمال الرائجة هذا الموسم هي أن تعتمدي مكياجاً ناعماً خالي من التفاصيل المبالغ بها.

فستان أنثوي جميل

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