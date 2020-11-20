تنسيقات متنوعة للشابات من نور ستارز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - اشتهرت الإعلامية نور نعيم باسم نور ستارز على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكبر جماهيرية في الشرق الأوسط على يوتيوب، حيث يتابعها قرابة ١٧ مليون شخص، كما تميزت مؤخرًا بتقديم البرامج والأعمال الغنائية الشبابية، وحققت أولى أغانيها أكثر من ٤٠ مليون متابعة في سنة واحدة، ولتألُّقها الدائم استوحينا لكِ اليوم أبرز إطلالاتها الشبابية في ٢٠٢٠؛ لتستوحي منها بعض الأفكار.



تنسيقات بنطلونات الجينز بأسلوب شبابي

تنسيقات بنطلونات الجينز بأسلوب شبابي



يُعَدُّ بنطال الجينز من أكثر القطع رواجًا؛ حيث يتربع على عرش موضة كل عام، وفي ٢٠٢٠ نسقته نور ستارز بعدة طرق، فقد تأنقت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص مفتوح وتيشيرت باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحزام بني للخصر مع تسريحة الشعر الويفي لخيار ناعم ومناسب للمشاوير اليومية، وفي إطلالة عملية ظهرت ببنطال من الجينز الأزرق مع قميص أبيض عصري مصمم بمطاط في الخصر، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ناعم، كما تجملت بإطلالة كلاسيكية ارتدَتْ بها بنطالًا من الجينز الممزق باللون الرمادي مع بلوزة سوداء مصممة برقبة عالية، وأكملت مظهرها بالأسود والأبيض فيما اختارت طلاء الشفاه باللون الأحمر مع تسريحة الشعر المنسدل لإطلالة مناسبة للخريف.

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إطلالات الفساتين العصرية للشابات



تميل نور ستارز للأسلوب الجريء والعصري في خيارات الفساتين، ومن أحدث خياراتها لـ ٢٠٢٠ نسقت فستانً أحمر منقطًا بالأسود ومزينًا بمطاط في الخصر مع حذاء بوت أسود وحقيبة سوداء، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، واختارت في إطلالة ثانية فستانًا أسود مزينًا بعدة خطوط ناعمة ومصممًا بأكمام منفوخة مع تسريحة منسدلة للشعر، ولجأت من الناحية الجمالية لإضافة اللون الأحمر لتضفي المزيد من روح الكلاسيكية الجذابة على مظهرها، وتألقت في الإطلالة الثالثة بفستان أسود قصير مصمم بياقة بيضاء مع تسريحة الضفيرتين المنسدلة لتُوَاكِبَ صيحةَ أزياء التسعينيات، كما ظهرت بفستان ذهبي قصير مصمم بأكمام طويلة منفوخة، وأكملت مظهرها بحذاء أسود بكعب مع مكياج أنثوي وتسريحة منسدلة، وأطلت من خلال عرض الفيديو كليب الأخير لها بفستان قصير مطبع بنقوش النمر مع جوارب سوداء شفافة، ولجأت لتكمل جمالها بمجوهرات فضية قيمة وتسريحة الويفي للشعر.

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خيارات التنورة القصيرة من نور ستارز

خيارات التنورة القصيرة من نور ستارز



تفضِّل نور ستارز اختيار التنورة القصيرة بمختلف تصميماتها لمعظم إطلالاتها، ومن أبرز تنسيقات ٢٠٢٠ تزينت بتنورة وبليزر بكاروهات اللونين الأبيض والأسود مع بلوزة وحذاء باللون الأسود، واعتمدت طلاء الشفاه الأحمر لخيار كلاسيكي بسيط، وفي إطلالة حيادية ارتدت تنورة سوداء مزينة بخطوط بيضاء مع قميص بكاروهات اللونين الأبيض والأسود وبلوزة سوداء لخيار أنيق مفعم بالأناقة، ولخيار خريفي دافئ نسقت نور تيشيرت أبيض مع تنورة قصيرة سوداء ومعطف رمادي طويل، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مع جوارب طويله وملونة.