تنسيق الجاكيت الأبيض في الخريف للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - لا شك أن المعاطف البيضاء من القطع التي لا تغيب عن ساحات الموضة؛ كونها كفيلة بمنحكِ زيًّا مريحًا ومحتشمًا في الوقت ذاته، لا سيما إذا كنتِ محجبة، لذا استوحينا لكِ من أبرز المشاهير المحجبات في الدول العربية عدة تنسيقات للمعاطف البيضاء بأسلوب خريفي أنيق يناسب مظهرك، فاستوحي منهن بعض الأفكار.



المعاطف البيضاء مع بناطيل الجينز من مدونات الموضة

المعطف الابيض مع الجينز من منة السني



تعد المعاطف البيضاء وبناطيل الجينز من القطع الأساسية التي لا تخلو منها خزانة أي امرأة، لذا نقدم لكِ عدة خيارات خريفية يمكنك تنسيقها بسهولة لتعتمدي عليها في إطلالاتك المختلفة من مدونات الموضة المحجبات، حيث تأنقت مريم حسن ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء ناعمة ومعطف من الجينز الأبيض المرسوم بالأسود بطريقة ناعمة، وأكملت مظهرها بحقيبة سماوية وحذاء برتقالي، بينما ظهرت منة السني بمعطف البليزر الأبيض مع بنطال من الجينز وبلوزة مطبوعة بالنمر البني، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بتدرجات البني والبرتقالي لخيار خريفي مميز ومواكب لخطوط الموضة، بينما أطلت سارة ثروت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة سوداء ومعطف أبيض ناعم وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأسود والأبيض لخيار مميز، وأضافت لحجابها الأبيض لمسة ملونة لتضفي عليها مظهرًا مرحًا.

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تنسيقات حيادية بالجاكيت الأبيض

تنسيق حيادي بالجاكيت الابيض من روان عمرو



تعتمد الكثير من الشابات المحجبات على خيارات القطع الحيادية باللونين الأسود والأبيض لإطلالة مناسبة لكل المشاوير وتمتاز بالفخامة والبساطة، لذا ارتدت روان عمرو بنطالاً من الجلد الأسود مع تيشيرت رمادي ومعطف من الجينز القصير باللون الأبيض، وزُين الجاكيت بخيوط متدلية بيضاء على الأكمام لخيار مميز للشابات، وكسرت رتابة لون الإطلالة بحجاب أزرق ناعم، بينما نسقت حنان الحكيم بنطالاً واسعًا أسود مع بلوزة وبليزر باللون الأبيض وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيج وذهبي لخيار بسيط ورسمي، فيما اختارت جهاد البنا تنورة واسعة سوداء منقطة بالأبيض مع تيشيرت ومعطف من الجينز الأبيض مع حجاب بيج لخيار خريفي مناسب لكل المشاوير، وفي إطلالة رياضية مناسبة للإطلالات اليومية تألقت ميادة بمعطف أبيض مزين برقبة ناعمة مع حزام أسود ناعم وبنطال أسود وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأبيض والأسود لخيار بسيط وناعم.

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برزت المعاطف البيضاء بشكل كبير في خريف عام ٢٠٢٠، ولأن المحجبات هن الأكثر اعتمادًا على المعاطف باختلاف تصميماتها رصدنا لكِ من أبرز إطلالات مُدونات الموضة المحجبات عدة تنسيقات لتختاري المناسب لكِ منهن.