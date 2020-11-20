موضة العبايات ذات الطبقات المتعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - صيحة الطبقات في العباية من التصميمات العملية التي لا يتخلى عنها أي مصمم أو مصممة للعبايات، فهي تُبرز جمال الألوان الأساسية للعباية، وتساعد على إخفاء عيوب الجسم، كما تضفي لمسة عصرية وأنثوية محتشمة لكل فتاة، وتتميز بإمكانية اعتمادها في مختلف المشاوير والمناسبات، ولأنها من الصيحات الرائجة لهذا الموسم، فقد اخترنا لكِ عدة تصميمات.



عباية ريش بطبقات متعددة

عباية ريش بطبقات متعددة



لإطلالة عصرية مناسبة للمناسبات الضخمة، يمكنك اختيار عباية مصممة بطبقتين متفاوتتين، الأولى من الشيفون الناعم والثانية من الريش الأسود، ويمكنك اعتماد أزيائك باللونين الأبيض والأسود مع حقيبة حمراء لمظهر كلاسيكي جذاب.

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عباية زهرية بطبقات متعددة

عباية زهرية بطبقات متعددة



إن كنتِ بحاجة لعباية ملونة مناسبة لمشاويرك اليومية، يمكنك اختيار عباية زهرية منسدلة مصممة بثلاث طبقات متفاوتة مع فستان بدرجة فاتحة كالأبيض أو البيج، واختاريها مع إكسسوارات بألوان مناسبة للعباية كالأحمر والأبيض، وأضيفي لها إكسسوارات ناعمة لإطلالة أنثوية مبهرة.

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عباية مطرزة بطبقات متعددة

عباية مطرزة بطبقات متعددة



تُعَدُّ العبايات المطرزة ذات الطبقات المتعددة من صيحات الموضة التي لا تختفي أبدًا، لذا يمكنك اختيارها بعدة تصميمات، كعباية مصممة بطبقتين، الأولى مطرزة بالخيوط البيضاء لخيار ناعم مناسب لكل المشاوير، أو تأنقي بعباية مصممة بثلاث طبقات أطراف، كل طبقة مطرزة بخطين متوازيين باللون الأبيض؛ لتمنحك إطلالة رسمية مميزة، وللمناسبات يمكنك تنسيق عباية مصممة بطبقتين، تُطَرَّزُ الأولى بالفصوص الفضية على الأطراف، مع حقيبة من جلد الأفعى، لخيار فاخر وأنيق.

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عبايات بطبقات من قماش الشيفون الشفاف

عبايات بطبقات من قماش الشيفون الشفاف



تناسب العبايات المصممة بطبقات من قماش الشيفون الشفاف الكثير من الفتيات ذوات القوام الممشوق، حيث تُبرز بعضًا من تفاصيل أجسادهن، ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير في المناسبات، ومن أبرز التصميمات التي استوحيناها لكِ يمكنك ارتداء عباية فاخرة مصممة بثلاث طبقات متفاوتة الطول من قماش الشيفون الشفاف، وزُينت العباية بفصوص صغيرة لامعة، ويمكنك تنسيق هذه العباية مع فستان وحقيبة بأحد ألوان الباستيل المميزة كالسماوي أو الزهري، وإن كنتِ تريدين اختيارها في المناسبات الضخمة فيمكنك الظهور بعباية مفتوحة مزينة بقماش فضي على الأطراف مع طبقات متعددة ومتفاوتة الطول من الشيفون الناعم، وننصحك باختيار فستان أبيض أو بيج، ليمنحك لمسة مميزة مع هذه الإطلالة.