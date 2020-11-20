كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - أصبح التقشير الكيميائي من أشهر وأكثر طرق علاج مشاكل البشرة رواجاً، لقدرته الهائلة في علاج حب الشباب والبقع الداكنة والتجاعيد وتجديد خلايا الجلد، إضافة إلى المساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميت.

ولا تقتصر عملية التقشير الكيميائي للبشرة على الفوائد فقط، حيث توجد العديد من الأضرار التي يُسببها التقشير الكيميائي للبشرة، وهو ما يجعل هذه العملية تنطوي على قدر من المخاطر التي تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة قبل القيام بها.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" فوائد وأضرار التقشير الكيميائي للبشرة.



أولاً: فوائد التقشير الكيميائي للبشرة

التقشير الكيميائي للبشرة



1-يساعد التقشير الكيميائي على التخلص من الكلف والبقع الداكنة التي يتسبب بها حب الشباب والبثور.

2-يعالج التقشير الكيميائي التصبغات الجلدية التي يُسببها التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

3-يقلل التقشير الكيميائي من مظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة.

4-يعمل التقشير الكيميائي على تفتيح البشرة نظراً لقدرته على إزالة خلايا الجلد الميت التي تغطي البشرة وتتسبب في شحوبها وظهورها بمظهر أكثر إرهاقاً وأكبر سناً.

5-يستطيع التقشير الكيميائي القضاء على آثار حبوب الشباب والندبات والمسام الواسعة في الجلد.

6-يعالج التقشير الكيميائي الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

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ثانياً: أضرار التقشير الكيميائي للبشرة

التقشير الكيميائي



تختلف أضرار التقشير الكيميائي للبشرة باختلاف طبيعة البشرة وسن المريض، ولكن هناك بعض الأضرار الشائعة للتقشير الكيميائي، ومن بينها ما يلي:

1-الشعور بألم شديد في الجلد، يشبه آلام الحرق، وهي الحروق التي تظهر مع التقشير المتوسط أو العميق للبشرة.

2-حدوث تشوهات في الجلد.

3-ظهور تصبغات وبقع على الجلد لا يمكن إزالتها مع الوقت.

4-الإصابة بالحساسية نتيجة استخدام مادة كيميائية تُسمَّى "حامض الكربوليك" في عملية التقشير.

5-يُمكن أن يُسبب استخدام مادة "حامض الكربوليك" أيضاً الإصابة بتسمم في الجسم إذا تم استخدامها بكميات أكبر من المسموح به، كما يُمكنها أيضاً أن تتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي أو بتليف الكبد.

6-قد يُسبب التقشير الكيميائي للبشرة الإصابة بالالتهابات الجلدية الشديدة، أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية للجلد.

7-يؤدي التقشير الكيميائي أحياناً إلى الإصابة بالتنميل الشديد في البشرة والحرقان.

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