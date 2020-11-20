ميرنا الهلباوي بعد خطوبتها على محمد عطية: أنت من دعوت الله به

علاقات و مجتمع

بأزياء "سيمي فورمال"، احتفلت "البلوجر" ميرنا الهلباوي بخطبتها على الفنان محمد عطية، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جلسة تصوير خطبتها.

وظهرت "ميرنا" في جلسة تصويرها ببدلة طويلة وفضفاضة مصنوعة من القطيفة الحمراء، وتتكون من سترة طويلة وبنطلون واسع، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطلت العريس ببدلة مودرن تجمع بين الرمادي والبني، خلال وجودهما في إحدى الشوارع المصرية.

وعلقت "ميرنا" على جلسة التصوير، قائلة باللغة الإنجليزية: "20-11-2020.. أنت الذي دعوت الله من أجله.. اتخطبت".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "مبروك بجد لايقين على بعض"، و"زي القمر يا ميرنا، بس ليه مش لابسة فستان"، و"زي القمر يا ميرنا".

يأتي ذلك بعد دقائق من نشر "البلوجر" عدة مقاطع فيديو على "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتوثيق خطبتها، والتي تضمنت مشهد من قراءة الأسرتين للفاتحة، وارتداء "ميرنا" خاتم الخطوبة و"الشبكة"، والتي علقت عليها قائلة: "لحظات حرجة"، وسط أصوات الزغايد.

ويأتي ذلك بعد وقوع خلاف بينهما منذ عدة أسابيع، إلا أنه انتهى بالصلح في 3 نوفمبر الجاري، ونشر حينها الفنان محمد عطية جزء من كلمات أغنية كتبها خصيصها للكاتبة ميرنا الهلباوي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مصالحة ميرنا كانت أمام الجميع على "السوشيال ميديا"، بصورة لهما سويا وهو يقبلها على خدها، وأرفقها بتعليق: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد، أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وأنت في يوم نبعد، ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف، أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف، أنا المغلوب على أمره ومستسلم ومش بعند.. فاكرني إزاي بقى بهدد".

واختتم كلمات أغنيته: "كتبت الأغنية دي لميرنا، عشان كانت زعلانة مني إمبارح"، لترد عليه ميرنا في التعليقات على "إنستجرام"، قائلة: "مفيش حد بيخليني سعيدة زي ما بتعمل، أنا فضلت مستنية 28 سنة لحد ما لقيتك، وعمري ما هسيبك مهما حصل، شكرا عشان أنت دايما على طبيعتك".