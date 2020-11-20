استشاري: العالم يهتم بالأطفال المبتسرين.. ومصر تحتفل بهم منذ 2018

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علقت الدكتورة منى حافظ، استشاري الأطفال والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال، على احتفال العالم باليوم العالمي للطفل المبتسر.

وقالت "منى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذا الاحتفال هدفه لفت نظر المجتمع والدول لأهمية هذه القضية.

وتابعت: "في مصر بدأنا السير في مصاف دول العالم منذ عام 2018، والحدث المشترك في دول العالم كله في الاحتفال هو إنارة معلم من المعالم المشهورة باللون الأرجواني، إذ يرمز إلى الأطفال المبتسرين".

وأضافت: "قمنا بإنارة الهرم وأبو الهول في عام 2018 لنعلن للعالم كله أن مصر مهتمة بالأطفال المبتسرين، وفي عام 2019 تم إنارة برج القاهرة بنفس اللون بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وفي هذا العام أطلقنا الاحتفالية من محافظة أسوان وامتدت على مدار 4 أيام آخرهم اليوم الجمعة".

وأوضحت، أنه جرى إنارة معبد فيلة مساء أمس الخميس باللون الأرجواني، كما جرى تنظيم ماراثون جري على كورنيش النيل صباح اليوم الجمعة بالتعاون مع مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وصندوق تحيا مصر وجامعة أسوان ومحافظة أسوان والعديد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، احتفالًا بهذه المناسبة.

والأطفال المبتسرون هم الأطفال الذين لم يكتمل نموهم وولدوا قبل اكتمال نموهم ويحتاجون لحضانات خاصة لفترات طويلة أوقصيرة في المستشفيات والمراكز الطبية حتى اكتمال نموهم، حسبما أكدت الدكتورة ألماس فتحي مدرس واستشارى طب الاسره بكلية الطب جامعه قناة السويس في تصريح خاص لـ"الوطن".

وأوضحت أن الحمل وولادة أطفال غير مبتسرين يحدث لعدة أسباب منها ما هو جيني وما هو نتيجة لتناول بعض الأدوية والعقاقير وعدوى الحمل، مشيرة إلى أن الأطفال المبتسرين يعانوا من ضعف المناعة.