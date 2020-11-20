ميرنا الهلباوي تنشر صورا من خطوبتها على محمد عطية: لحظات حرجة

علاقات و مجتمع

أعلنت "البلوجر" ميرنا الهلباوي خطبتها بشكل رسمي من الفنان محمد عطية، بعدة مقاطع فيديو على "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميرنا" ببدلة طويلة وفضفاضة مصنوعة من القطيفة الحمراء، والتي تتكون من سترة طويلة وبنطلون واسع، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطلت العريس ببدلة مودرن تجمع بين الرمادي والبني.

وتضمنت مقاطع الفيديو، مشهد من قراءة الأسرتين للفاتحة، وارتداء "ميرنا" خاتم الخطوبة و"الشبكة"، والتي علقت عليها قائلة: "لحظات حرجة"، وسط أصوات الزغايد.

يأتي ذلك بعد وقوع خلاف بينهما منذ عدة أسابيع، إلا أنه انتهى بالصلح في 3 نوفمبر الجاري، ونشر حينها الفنان محمد عطية جزء من كلمات أغنية كتبها خصيصها للكاتبة ميرنا الهلباوي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مصالحة ميرنا كانت أمام الجميع على "السوشيال ميديا"، بصورة لهما سويا وهو يقبلها على خدها، وأرفقها بتعليق: "محدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد، أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وأنت في يوم نبعد، ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف، أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف، أنا المغلوب على أمره ومستسلم ومش بعند.. فاكرني إزاي بقى بهدد".

واختتم كلمات أغنيته: "كتبت الأغنية دي لميرنا، عشان كانت زعلانة مني إمبارح"، لترد عليه ميرنا في التعليقات على "إنستجرام"، قائلة: "مفيش حد بيخليني سعيدة زي ما بتعمل، أنا فضلت مستنية 28 سنة لحد ما لقيتك، وعمري ما هسيبك مهما حصل، شكرا عشان أنت دايما على طبيعتك".