بدون بسمة بوسيل.. أول ظهور لـ تامر حسني بعد التصالح معها (صور)

علاقات و مجتمع

ببدلة سوداء، لفت الفنان تامر حسني الأنظار، في أحدث ظهور له في أحد الأفراح، بعد مصالحة زوجته المغربية بسمة بوسيل، التي أعلنت تراجعها عن قرار الانفصال بشكل رسمي.

وشاركت الفنانة ميرهان حسين عدة صور من حفل الزفاف، الذي تضمن حضورها مع تامر حسني ومجموعة من أصدقائهما، وظهرت الفنانة بفستان سوارية أسود طويل، والذي تميز بأنه بدون أكمام وبفتحة جانبية طويلة، فيما أطل "حسني" ببدلة سوداء "مودرن"، بدون رابطة عنق.

ولفت الأنظار أيضا عدم ظهور زوجة تامر حسني معه في الفرح، والذي يعد أول فعالية معلنة يظهر فيها الفنان بعد "بيان الصلح".

ولم يظهر الثنائي في أي مناسبات علنية بعد صلحهما، كما أنهما لم يشاركا الجمهور صورا جديدة تجمعهما.

يشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، قرر تامر أن يرد عبر خاصية ستوري على موقع "إنستجرام" على إعلان زوجته انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق، ليعاتبها بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في حين يمكن أن تنتهي بتليفون، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور، وشكر كل من كانت له يد في الصلح بينهما، وقال لها تامر إنها متهورة ولكن على الرغم من ذلك يحبها، ولا يرغب في أن تتركه، خاصة وأن لهما بيت وأبناء يجب الحفاظ عليهم.

وردت "بسمة" في "ستوري" قصيرة وبكلمات موجزة، تضمنت اعترافها بأنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.

وأشادت سمر أبو شقة، زوجة المطرب تامر عاشور، بموقف بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بعدما أنهت الخلافات بينهما، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، قائلة: "برافو يا بسمة، أيوة متديش فرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي، وخصوصا أنهم بقو كتير".