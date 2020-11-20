لماذا تشعر الفتاة بالجوع الشديد قبل الدورة الشهرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الدورة الشهرية من الفترات المؤلمة التي تمر بها الإناث كل شهر، ولكن ما السبب الحقيقي وراء الشعور بالجوع الشديد قبل بدايها؟ هذا ما نذكره، وفقا لموقع "thelist".

- ينبع من التقلبات الهرمونية:

مثل معظم الأشياء في جسمك، من المحتمل أن يكون استعدادك للجوع الناتج عن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية يرجع جزئيا إلى الجينات.

ولكن تتقلب مستويات الهرمون لديك طوال دورتك الشهرية، ما يعني أن دورتك الشهرية يمكن أن تؤثر على النواقل العصبية مثل السيروتونين، وعلى سبيل المثال، إذا وجدت نفسك تبحث عن البسكويت أو المكرونة أو الخبز، فقد تكون طريقة جسمك في محاولة تعويض عدم التوازن عن طريق تناول المزيد من هذه الأطعمة.

وأثناء الحيض، قد تجعلك مستويات السيروتونين المنخفضة لديك تشعرين بالقلق والاكتئاب والتشنج وتعاني من أعراض الدورة الشهرية، وتساعد الكربوهيدرات على رفع مستويات السيروتونين، وبالتالي محاولة التخفيف من الشعور بعدم الراحة.

- يتقلب هرمون الاستروجين والبروجسترون ما يجعل شهيتك تحذو حذوها:

أثناء الإباضة، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين ويظل هرمون البروجسترون منخفضا نسبيا، نظرا لأن الأخير يميل إلى زيادة شهيتك ويقوم الأول بالعكس، فقد تشعرين بأنك أقل سعادة أثناء مرحلة التبويض.

وقبل بدء الدورة مباشرة، يحدث العكس، حيث يرتفع هرمون البروجسترون مع اقتراب دورتك الشهرية، ما يجعل معدتك تتوسل للحصول على المزيد من الطعام والوجبات.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي جسمك أيضا قدرا أكبر من العمل أثناء استعداده لدورة الطمث، وبينما يستعد جسمك لهذه العملية، قد يحتاج إلى ما بين 250-350 سعرة حرارية إضافية يوميا خلال هذا الوقت لتعويض هذا التعب، لذا من الأفضل استهلاك المزيد من الحديد من نظامك الغذائي مع تقدمك في دورتك لتجنب الإصابة بفقر الدم.

وبين التقلبات الهرمونية وتقلبات التمثيل الغذائي، من المحتمل أن يحتاج جسمك إلى مزيد من الدعم والطاقة مع اقتراب دورتك الشهرية، ويعد هذا أمر طبيعي تماما ولا داعي للقلق بشأن الشعور بالحاجة إلى استهلاك القليل من السعرات الحرارية الإضافية خلال هذا الوقت.