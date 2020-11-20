محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

إغفال نظافة اليدين

يغفل العديد من الأشخاص غسل وتعقيم الأيدي ويلمسون الأسطح دون حذر.

ويتسبب لمس الأسطح وعدم تعقيم اليد في تشكيل خطر كبير قد يؤدي إلى العدوى وينقل الفيروس من شخص لآخر.

لماذا يشكل خطرا؟

ينصح خبراء الصحة بعدم إغفال غسل اليدين، وتجنب لمس الأسطح قدر الإمكان حتى لا تسمح للفيروس بالإنتقال إلى جسمك عن طريق لمس أنفك وفمك.

يقول الأطباء إن غسل اليد وتعقيمها وتجنب لمس الأسطح يحمي الأشخاص بنسبة كبيرة بتجنب العدوى بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "select health".

كيف نحمي أنفسنا؟

يوصي الأطباء بضرورة غسل اليدين بشكل جيد لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، أو استخدام معقم يحتوي على الكحول بنسبة 70%.

تجنب لمس الأسطح والوجه، وتعقيم أسطح المنزل باستمرار.

كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لمس الأسطح وإغفال نظافة اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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