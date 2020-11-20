ظهرت معها في طائرتها الخاصة.. شنطة ياسمين صبري بـ300 ألف جنيه (صور)

علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بأزيائها وحقيبتها، في أحدث ظهور لها بصورة داخل طيارتها الخاصة، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" بسترة حمراء اللون، والتي تميزت بأنها مزينة بأزرار ذهبية، مع قميص أبيض وبنطلون جينز، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، مع وضعها حقيبتها كبيرة الحجم في الكرسي المجاور لها بالطائرة.

رواد "سوشيال ميديا" لـ ياسمين صبري: كفاية استعراض لحياتك

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "حلوة الشنطة اللي محطوطة في كرسي لوحدها"، و"يا بنتي كفاية استعراض لحياتك وعربيتك ومجوهراتك والطيارة.. هتتحسدي كده"، و"أجمل واحدة من غير مجهود"، و"المشهد ده فكرني بنفسي لما بحجز كرسيين في الميكرباوص وأدفع نفرين".

سعر حقيبة ياسمين صبري

تخطى سعر الحقيبة التي خطفت الأنظار 19 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 312 ألف جنيه مصري، وهي من ماركة hermes، مصنوعة من "جلد توجو" باللون البني الفاتح، مع مقابض علوية من جلد الـ"مدرفل"، وإكسسوارات باللون الذهبي، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

"جوجرينا الغلابة".. ياسمين صبري تلفت الأنظار في آخر جلسة تصوير

يأتي ذلك بعد أيام من خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بفستان أحمر محشتم، إذ جاء بصيحة الفستان الطويل ذو الأكمام الطويلة، ومزود بحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع الاكسسوارات الأنيقة والمكياج البسيط.

وأثارت "ياسمين" إعجاب متابعيها بأحدث إطلالة لها، والذين جاءت تعليقاتهم: "أنتي قمر قوي"، "جورجينا الغلابة"، "إيه الجمال دا" و"شكلك يجنن".

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في بطولة مسلسل "الفرصة التانية" في رمضان الماضي، أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.