دراسة تحذر من تناول القهوة والشاي في الأكواب الورقية.. يضر صحتك

صحة

ربما يفضل البعض تناول القهوة والشاي في الأكواب الورقية، بديلة الأكواب الزجاجية، لكن دراسة جديدة أجراها المعهد الهندي للتكنولوجيا، حذرت من خطر تناول المشروبات الساخنة في هذه الأكواب.

وأفاد الباحثون، بأن الأكواب ورقية الصنع، تعرض مستخدميها خطر ابتلاع الآلاف من المواد البلاستيكية الدقيقة، وتوصل الباحثون إلى أن التلوث الذي يحصل داخل هذه الأكواب يكون سببه البطانة الداخلية للكوب التي تجعلها مقاومة للماء، كما تجعل من الصعب إعادة تدويرها، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأجرى الباحثون تجربتهم بسكب الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقة، ووجد االباحثون في المتوسط ​​25 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة لكل كوب، وعثر الباحثون على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء. واقترح الباحثون أن هذه المواد جاءت من نفس البطانة البلاستيكية.

ومن جانبه، علق القائم على البحث الدكتور سودها جويل، قائلًا: "الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب عادية من الشاي أو القهوة يوميًا.. في كوب ورقي.. سينتهي به الأمر بتناول 75 ألف جزيء صغير من البلاستيك الصغير غير المرئي للعين المجردة".

وتابع الدكتور "تعمل اللدائن الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم.. وعند تناوله بانتظام بمرور الوقت، قد تكون الآثار الصحية خطيرة".

وكانت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة باث البريطانية، أشاروا إلى خطورة تناول القهوة على معدة فارغة، فيمكن أن تؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

وبعد الاستيقاظ من النوم، جرى إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساويًا لوجبة إفطار عادية، وفي المرحلة الأخرى، كان يجري إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروب حلو.

النتائج أوضحت للباحثين أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلبًا على مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50%، وذلك وفقًا للعلماء، يرجع إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.

وأوصى الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.