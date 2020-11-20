عادات صحية أساسية يجب عليك ممارستها كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - إفطار صحي:

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، لذا إذا كنت في عجلة من أمرك، فإن العصير الجاهز هو طريقة رائعة للحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها لرفع مستويات الطاقة لديك، ولكن إذا كان لديك بعض الوقت، فهناك الكثير من الأفكار لتناول إفطار صحي.

مارس الرياضة:

يمكنك ممارسة اليوجا أو الأوزان الحرة في المنزل، أو تمارين التمدد البسيطة أن تصنع المعجزات لصحتك، وبمجرد أن تتقن هذه العادة، قد تشعر أنك مضطر لإجبار نفسك على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة تمرين كامل.

اخرج من المكتب:

لا يجب أن تحصر نفسك في مكان واحد طوال اليوم، سواء كنت تعمل في مكتب أو تعمل من المنزل، يجب أن تنتهز الفرصة للخروج بعيدًا عن الكمبيوتر وتصفية ذهنك.

تفاعل مع الأشخاص الإيجابيين:

السلبية تولد السلبية، وإذا تفاعلت مع أشخاص سلبيين وأحاطت بهم طوال اليوم، فلن يكون لديك قدرة للتعامل بشكل صحيح بقية اليوم.

يجب عليك التعامل مع الأشخاص الإيجابيين، حتى تستطيع أن تحسن حالتك المزاجية والتخفيف من أي موقف سلبي قد يواجهك.

كن منظما:

لا يوجد شيء أسوأ من عدم التنظيم، لأن قلة التنظيم ستجعلك مرتبكًا، وتجعلك دائما غير مستعد، حيث أن أي شخص منظم سيخبرك أنه يستغرق بعض الوقت في الليلة السابقة لترتيب كل ما يحتاجه، لكنه ينقذ نفسه من التوتر.

اجعل وقت لنفسك:

في نهاية اليوم، يجب أن تخصص بعض الوقت لنفسك، من خلال ممارسة هواية، أو التنزه.