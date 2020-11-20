البلاك فرايداي في زمن كورونا.. 5 مشاهد تظهر لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتظر الكثير منا خصومات وعروض الجمعة البيضاء في مصر أو البلاك فرايداي 2020 ، ليستفيدوا من عروض التوفير وأقوى التخفيضات التي تقدمها المحلات والمتاجر الإلكترونية.

ومن المعروف أن يوم البلاك فرايدي مرتبط بعدة مشاهد خاصة لن تراها في غيره من الأيام، لكن مع انتشار فيروس كورونا، تتغير هه العادات المتعارف عليها في هذا اليوم، وهو ما نستعرضه.

موعد افتتاح المتاجر

في آخر جمعة من شهر نوفمبر، يلجأ أصحاب المحال لفتح المتاجر منتصف الليل أو مع بداية شروق الشمس وبدء التخفيض منذ ساعات مبكرة للغاية، حيث يبدأ موعدها في الولايات المتحدة مع بداية ليلة الجمعة أي 12 بعد منتصف الليل.

هذا لن يحدث في زمن كورونا، حيث يمكن لأصحاب المحال الفتح في وقت مبكر من الصباح، التزاما بقرارات الحكومة.

موعد الإغلاق

في يوم البلاك فرايداي وعلى غير العادة، تغلق المحلات والمولات في وقت متأخر من نفس اليوم، حتى تحقق أكثر استفادة ممكنة من بيع المنتجات مستغلة الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء على مدار اليوم.

لكن في زمن كورونا ستكون مواعيد الإغلاق في العاشرة مساء، التزاما بقرارات الحكومة للسيطرة على تفشي الفيروس.

اختفاء الزحام في الشوارع

يشهد هذا اليوم ازدحاما شديدا للغاية في الشوارع والمتاجر، لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في زمن كورونا، لن تشهد المحلات هذا الأمر بسبب قرار حكومي ينص على أنه حال ظهور ازدحام في أحد المحال يتعرض صاحبه لدفع غرامة كما يتم غلقه.

التزام المشترين بالإجراءات الاحترازية

أمر جديد نشهده في زمن كورونا، سيكون على المشترين في ليلة البلاك فرايداي الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، وغسل اليدين وتعقيم المشتريات بالكحول، لتجنب الإصابة بالفيروس.

زحام إلكتروني فقط

على مستوى المتاجر الإلكترونية أونلاين، مثل بي تك وجوميا وسوق، وغيرها ممن تعرض المنتجات بتخفيضات كبيرة، سيكون الزحام والمنافسة شديدة للغاية مع مخاوف تفشي فيروس كورونا في مثل هذا اليوم، وبالتالي سيلجأ العديد من المواطنين للمواقع الالكترونية لطلب مشترياتهم.