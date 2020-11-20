"جوجل" يحتفل بيوم الطفل العالمي بتغيير واجهته الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

احتفل محرك البحث جوجل اليوم الجمعة 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمي children’s Day، الذي أقرته الأمم المتحدة وأصبح مناسبة رسمية مهمة تحتفل بها العديد من الدول منذ عام 1949.

وضع جوجل صورة كارتونية على واجهته لمجموعة من الأطفال يلعبون، لتسلط الضوء على حق الطفل في اللعب والبهجة.

واختارت الأمم المتحدة الاختفال بالطفل بناء على مطالبات الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، وذلك أثناء المؤتمر الذي أقيم في باريس، للتأكيد على حقوق الطفل، في العيش في بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم في العمل أو السياسة او أي شئ يفسد مراحلهم العمرية.

ووقعت الأمم المتحدة اتفاقية حول حقوق الطفل بعدف توفير الدعم والحماية للأطفال والتكفل بحقوقهم.