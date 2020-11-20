أفكار مكياج للبشرة الداكنة من الخبيرة زينب حسان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - تمتلك خبيرة المكياج زينب حسان مهارات كبيرة في تطبيق المكياج، فطريقتها الخاصة في مزج ظلال العيون بشكل مثالي، والحصول على تغطية بشرة خالية من الشوائب مع الحفاظ على مظهر طبيعي، جعلتها مصدر إلهام لنساء كثيرات يتابعنها عبر موقع إنستقرام، خصوصاً من يمتلكن بشرة داكنة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أفكار مكياج للبشرة الداكنة استوحيناها من حساب زينب حسان في إنستقرام.



بشرة خالية من العيوب

مكياج عيون ناعم



ما يميز مكياج الخبيرة زينب حسان، اعتمادها طريقة بسيطة جداً في تغطية البشرة، بحيث لا تستخدم إلا القليل من كريم الأساس والكونسيلر، وتطبقه بأسلوب يمنح المرأة بشرة مثالية خالية من العيوب والشوائب، وفي الوقت نفسه تحرص على الحفاظ على مظهر طبيعي. فالقاعدة التي تعتمد عليها زينب حسان لتغطية البشرة، ترتكز على وضع البرايمر في البداية، ومن ثم تطبيق كريم الأساس بلون قريب الى لون البشرة الداكنة، ومزجه بطريقة دائرية باستخدام فرشاة كريم الأساس. أما الكونسيلر فتختاره أفتح من لون البشرة وتمزجه في محيط العين بأطراف أصابعها. فيما تضع البلاش الزهري على طول عظمتي الخدين.

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مزج ظلال العيون بمهارة

مزج ظلال العيون بمهارة



تشتهر خبيرة المكياج زينب حسان بمهارتها في مزج ظلال العيون التي تتناغم مع البشرة الداكنة، لا سيما البيج الفاتح والألوان المشرقة مثل الأزرق والزهري... بأسلوب ناعم وأنيق بعيداً عن المبالغة، فمثلاً تمزج في المكياج السموكي بين الظل الفاتح والظل الداكن بطريقة متقنة تجعل العين تبدو أكثر إشراقاً وجمالاً، حيث تضع الظل الفاتح على كامل الجفن العلوي، فيما تطبق الظل الداكن عند زاوية العين الخارجي بأسلوب السموكي. كما تجعل ألوان ظلال العيون متداخلة فوق الجفن العلوي لتبدو العين أكثر حجماً واتساعاً، فمثلاً تمزج بين الأسود والبنفسجي، أو الأصفر الداكن والزهري، أو الزهري الفضي، أو الأزرق والأسود والفضي معاً، مع الحرص على الطلة الناعمة والراقية. كما تعتمد زينب حسان غالباً الرموش الاصطناعية لما لها من تأثير كبير على حجم واتساع العين.

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أحمر شفاه ناعم بلمسة لامعة

أحمر شفاه ناعم



تحرص خبيرة المكياج زينب حسان على إبراز الشفاه بطريقة ناعمة، باستخدام ألوان أحمر الشفاه الهادئة، واللامعة في أحيان كثيرة، وفي مقدمة الألوان التي تستخدمها الروج الزهري الذي يجعل البشرة الداكنة تبدو أفتح وأكثر إشراقاً، النيود بدرجاته المختلفة، إضافة الى البني الفاتح...

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