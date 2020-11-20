أفضل العطور الفرنسية لفصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - للعطور الفرنسية لمسة خاصة تزين كل الإطلالات، وتضفي لمسة مختلفة دومًا على إطلالتك، ولأن هناك عدة عطور أُطْلِقَتْ مؤخرًا، فإننا نقدم لكِ تشكيلة مذهلة لتستقبلي بها فصل الشتاء القادم.



عطر Les Eaux De Chanel - Venice

عطر Les Eaux De Chanel - Venice



عطر Venice مستوحى من حقبة كوكو شانيل، حين أُغْرِمَتْ بالفنون البيزنطيّة والباروكية، وابتكره مصمّم العطور Olivier Polge ليمنحك عبقًا شرقيًّا من الباودر المنمّق بالبرتقال، والنيرولي والسوسن، وتتخلّل قاعدته نغمات أكثر دفئًا من الصندل والعنبر والفانيليا والتونكا، ليمنحك رائحة مميزة.

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عطر J’Adore L’Or من ديور

عطر J’Adore L’Or من ديور



عطر J’Adore L’Or من أبرز العطورات الفرنسية الأبديّة من ديور، والتي صُمِّمَتْ لترافقكِ عبر المواسم، بمزيج الياسمين الفانيلا ومسك الروم الدرني، وهو عطر المرأة التي تحبّ التألق وخطف الأضواء مهما تقدّمت في السن، ويضمُّ بين جوانب رائحته القوية نكهة الفاكهة مع الورد ذي اللمسة العسلية.



عطر La Vie Est Belle L’Éclat من لانكوم

عطر La Vie Est Belle L’Éclat من لانكوم



يتميز عطر La vie est belle L'Eclat بتركيبة مضيئة تضمُّ أفخر المكونات الطبيعية التي تتمحور بقلب التركيبة حول أكثر الزهور إشراقًا، كزهر البرتقال والليمون الذي يتوهج بلمسة فاكهية مميزة، وهو مؤشر إيجابي جديد للحياة، وينبغي أن يُوضع عند منطقة النبض ليحافظ على إشراقته طوال اليوم، وهو يتميز أيضًا برائحة السوسن والفانيلا ليرافقك طوال اليوم.

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عطر L'Ange Noir من جيفنشي

عطر L'Ange Noir من جيفنشي



يُعَدُّ عطر L'Ange Noir من أبرز عطور جيفنشي، ويسحر من حولك بشذى رائحته التي تحتوي على السوسن الأبيض والجلجلان الأسود مع نكهات اللوز والفلفل الوردي ونكهات السمسم والقزحية البيضاء، إلى جانب قاعدة العطر التي تضم نكهات العنبر وفول التونكا.



عطر L'Interdit من جيفنشي

عطر L'Interdit من جيفنشي



عطر L'Interdit من عطور جيفنشي الفرنسية المناسِبة للأوقات الرومانسية، حيث يعزّز من شعور المرأة بأنوثتها وثقتها بمزيجه المكون من خلاصة ورود الياسمين البيضاء مع نجيل الهند والعنبر والباتشولي ومسك الروم، مما يمنحه لقب العطر الجذّاب والمناسب جدًّا لفصل الشتاء.

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