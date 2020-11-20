كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - يتميّز الشعر القصير بإظهار ملامح الوجه لتبدو أكثر جاذبيّةً وروعةً، ويُظهر ويكشف جمال العينين بوضوح، بالإضافة إلى أنّه يُوفّر ويُقلل من الوقت اللازم لتسريحه خاصةً إذا كانت المرأة عاملةً ولا تملك الكثير من الوقت، كذلك يُساعد على جعل الشعر يبدو كثيفاً ويُعطيه حجماً أكبر خاصةً إن كان خفيفاً. وترغب صاحبات الشعر القصير في الحصول على تسريحة شعر عملية تتلائم مع موضة العصر الحالي، وتمنحها جاذبيّةً وأناقةً بصرف النظر عن طبيعة شعرها ونعومته، ولا شك أنَّ تسريحات الشعر العملية والسريعة هي ما يشغل بال الكثيرات لتوفير الوقت والجهد، دون الوقوع في الحيرة لاختيار إطلالتهنَّ اليومية.

لن تحتاجي لبذل الكثير من الجهد للحصول على تسريحة يومية مناسبة ومُختلفة، فأغلب صيحات تسريحات ضفيرة السمكة للشعر القصير مستوحاة من عروض الأزياء العالمية تتجه نحو البساطة والعفوية، لذلك يمكنك تجربة عمل ضفيرة السمكة التي تُعدّ من التسريحات المُميزة والجميلة للشعر القصير.

موديلات ضفيرة السمكة للشعر القصير لافتة وعصرية

تسريحات الضفير للشعر القصير

فهي تُعتبر من أفضل وأجمل التسريحات، وهي تُعطي مظهراً رائعاً للشعر، كما تألقت بها العديد من النجمات العالميات، ومن حسن الحظ أنَّ طريقة عملها سهلة جداُ، لذا إذا كنت قد مللت من الضفيرة التقليدية، أو الضفيرة الفرنسية، فيما يأتي يُقدم لك "الخليج 365.نت" طريقة عمل ضفيرة السمكة عن طريق اتباع الخطوات السهلة الآتية:

ضفيرة السمكة للشعر القصير

ضفيرة السمكة للشعر القصير

من أفضل مزايا ضفيرة السمكة أنَّها تُصلح لأي نوع من أنواع الشعر، فلن تحتاجي إلى فرد خصلات الشعر قبل صنعها.

نقوم بتقسيم الشعر إلى جزئين متساويين .

نأخذ خصلة شعر صغيرة من الجانب الأيمن ووضعها في الجزء الداخلي للجزء الأيسر من الشعر .

نقوم بأخذ خصلة شعر صغيرة من الجانب الأيسر ووضعها في الجزء الداخلي للجزء الأيمن، وهكذا مع باقي الشعر حتى تكتمل الضفيرة بالكامل، مع مراعاة الحفاظ على خصلات الشعر بشكل متساوي .

ثم نقوم بربط الشعر من الأسفل برابطة شعر صغيرة .

تسريحة الضفيرة الجانبية مع الشعر منسدلًا

تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة ناعمة وأنيقة في آن

إنها التسريحة الأنسب لجميع الإطلالات، إذ يمكنك ترك شعرك منسدلاً، وتطبيق ضفيرة جانبيّة معاكسة للغرة، ما يُعيد الجاذبية إلى تسريحتك، ويمنحك إطلالة مميّزة ومناسبة لإطلالتك سواء الرسمية أو النهارية.

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الضفيرة الفوضوية

الضفيرة الفوضوية للشعر القصير

الضفيرة الفوضوية تساعدك في الحصول على إطلالة عصرية، وهي تناسب الشعر المجعّد، إذ يُمكن جمعه بشكل جانبيّ وتركه بحجمه.

الضفيرة الملتوية

تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة لافتة وجذابة

إذا كنت تبحثين عن ضفيرة شعر مميّزة وغير تقليدية، لا تتردّدي في اختيار تسريحة الضفيرة الملتوية بأسلوب مميّز لإطلالة جدًا لافتة وعصرية. وتناسب هذه التسريحة إطلالتك اليومية وكذلك المسائية، لا سيما إذا ضفت عليها اكسسوارًا جميلًا.

طرق العناية بالشّعر القصير

الطرق الصحيحة للعناية بالشعر القصير

قومي بتمشيط شعركِ قبل الإستحمام بفرشاة ناعمة ويفضّل أن تكون رؤوسها من الخشب الطّبي، حيث تمشيط الشعّر يُحسِّن من نشاط الدورة الدّمويّة.

بلِّلي شعركِ تماماً قبل وضع الشّامبو عليه وإختاري نوعية شامبو جيِّدة تتلائم مع طبيعة شعرك.

تجنبي فرك شعركِ بإظافرك وإكتفي بالتّدليك بباطن الأصابع لتنشيط الدورة الدّمويّة.

اكتفي بالمياه الدّافئة فالمياه الحارّة تضر بجذور الشّعر وأطرافه.

إستخدمي بلسم يعمل على تلطيف الشّعر واحرصي أن لا تضعي البلسم على جذور الشّعر.

ضعي كريم العناية بالشّعر حسب النّوع الذي ترغبين به ويلائم نوعيةّ شعرك.

يُفضّل أن تقومي بغسل شعركِ مرتين بالأسبوع حتّى لا يفقد شعركِ مرونته والزّيوت الطّبيعيّة التي تحمي الغلاف الخارجي للشّعرة.

قومي بتمشيط شعركِ مرتين باليوم صباحاً وقبل النّوم حتى تحافظي على صحته وحيويته.

قومي بقلب شعركِ إلى أسفل وقومي بتمشيطه بطريقة عكسيّة حتى تعملي على تنشيط الدّورة الدّمويّة.

إحرصي على أن لا تعاملي شعركِ بقسوة حتى لا تسبِّبي الضّرر له والتّقصف.

قومي بوضع ماسك لشعركِ مرّة في الأسبوع على الأقل لتحافظي عليه من العوامل الخارجيّة كالرّطوبة والجفاف وأشعة الشّمس والتّقصُّف، ومن هذه الزّيوت:

زيت الخروع وزيت الزيتون، ويمكن استخدام كل نوع على حدة أو خلطهما بمقادير متساوية مع بعضهما، ومن ثمّ فركهما على فروة الرأس لمدّة ساعة قبل الاستحمام، وتكرّر هذه الوصفة بشكل أسبوعيّ.

زيت الخس: وهو يحتوي على مجموعة من المركّبات المغذّية والمحفّزة لبصيلات الشعر، ويوضع قبل الاستحمام على فروة الرأس.

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