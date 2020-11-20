تعرفي الى صيحات موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - بالنظر الى مدرجات عروض الأزياء، رصدنا لك ست صيحات موضة لـخريف 2020 نالت إعجابنا وتستحق الوقوف عندها وسنراها حتماً في كل مكان من حولنا بعد أسابيع قليلة. من لوحة الألوان الى اللوكات الأكثر هيمنة اليك بهذه الصيحات.

شاهدي صيحات موضة خريف 2020 واختاري منها ما يناسب ذوقك.

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القطع المحبوكة الفينتيج

مثل التوبات المريحة المحبوكة التي ترينها في خزانة جدتك، قام المصممون بإطلاق قطع محبوكة مماثلة ذات لمسات فينتيج أيقظت فينا الحنين الى العشرينات والأربعينات من الحقبة الماضية. ولكن لا تعتقدي بأن هذه التصاميم ستدفنك بصورة من الماضي، بل كل منها يحمل جرعى من التفرد وستبدو لافتة مع السراويل الجينز والتنانير أو فوق الفساتين.

CELINE







الجاكيتات المنتفخة

VERSACE



قامت دور الأزياء بتحديث السترات المنتفخة بطرق عصرية وأقمشة مميزة جاعلين منها قطع غاية بالشياكة والعملية.



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الفولكلور المعاصر

Paco Rabanne



التفاصيل الفلكلورية من عروض خريف 2020 روت لنا قصص مختلفة بأقمشتها ونقوشها وستايلاتها وألوانها وكأن كل منها تنتمي الى حضارة مختلفة وتعكس طبيعة خلابة بورودها اللافتة... إذا كانت هذه القطع قادرة أن تتكلم، لأخبرتنا حكايا من الخيال.



البدلات الذكورية

Mcqueen



: مع لمسات من الستايل الذكوري والقصات، أتت بذلات السيدات مستلهمة مباشرة من مدارج عروض الرجال حيث أعاد المصممون ابتكار أساسيات لوكات المرأة وأدخلنها في عالم المساواة من خلال الأكتاف الجريئة والكثير من الشخصية في هذه التصاميم.











الفضي اللامع





Kwaidan Editions



مع لمسة بريق آسر ستتمكنين من سرقة كل الأضواء وقد أمنت لك مختلف الماركات ذلك من خلال إطلاق الكثير من اللوكات اللافتة بالفضي المعدني من فساتين الكوكتيل الى التوبات الساحرة!







فتحات

Monse Fall



جاءت الفتحات هذا الموسم ببعض التعديل، حيث جاءت على شكل شرائح أكثر جرأة من التي رأيناها في السابق وسترينها على كافة القطع حتى موديلات البلايز ذات الطابع الرياضي.

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