كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - تحرص النجمات العالميات دائماً على الظهور بإطلالات أنيقة ومميزة خلال حياتهم اليومية، وهو ما يجعل الكثيرات منهن يقمن باقتناء أفخم الحقائب والملابس والأحذية، من أشهر الماركات العالمية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من إطلالات النجمات العالميات؛ لتعرفي أفخم حقائب اختارتها النجمات العالميات:



سلمى حايك

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تتميز النجمة سلمى حايك بأناقتها وحرصها الدائم على اختيار أفخم وأغلى الأزياء والمجوهرات من أشهر الماركات العالمية.

وفي إطلالة أنيقة ودعت بها فصل الصيف، اعتمدت حايك حقيبة كبيرة الحجم من ماركة Gucci ، وهي حقيبة يد باللون البني الداكن، ذات ذراعين صغيرين من الجلد الأسود.

واعتمدت حايك مع هذه الحقيبة إطلالة كاجوال أنيقة، حيث نسقت بنطلون جينز أسود وتيشرت من القطن باللون الزهري، مع نظارة شمسية ذات عدسات مربعة كبيرة.

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جينيفر لوبيز

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في إطلالة شتوية أنيقة، خلال جلسة تصوير أجرتها النجمة العالمية جينيفر لوبيز لصالح ماركة Coach، ظهرت لوبيز وهي ترتدي أكثر من شنطة كتف مصممة بألوان زاهية، حيث صُممت من الجلد باللون الأخضر والأصفر البنفسجي.

واعتمدت لوبيز مع هذه الحقائب تنورة من الجلد الفوشيا، مع تيشرت أسود، وتسريحة شعر منسدل.



واختارت لوبيز في صورة أخرى اعتماد حقيبة كتف أنيقة باللون البني، ذات ذراع طويل مُصمم من الجلد والمعدن الذهبي، مع معطف طويل من الجلد الأحمر، نسقت معه وشاحًا أنيقًا مُصممًا من الساتان باللون الأزرق.

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بيونسيه

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تحرص النجمة العالمية بيونسيه دائماً على اقتناء أفخم الحقائب من أشهر بيوت الأزياء العالمية، وهي الحقائب التي تعتمدها في حياتها اليومية سواء في إطلالاتها الكاجوال، أو في الإطلالات الرسمية وفساتين السهرات.

وفي إطلالة رياضية أنيقة اعتمدتها بيونسيه خلال فصل الصيف، اختارت حقيبة فخمة من ماركة لويس فويتون Louis Vuitton ، وهي حقيبة يد مُصممة من الجلد الأبيض المزين بطبعات باللون الأسود باسم الماركة، وهي الطبعات التي تزين الحقيبة بالكامل، مع تصميم ذراعين قصيرين من الجلد الأسود.

ونسقت بيونسيه مع هذه الحقيبة إطلالة رياضية، بارتداء Jump Suit أنيق باللون الزهري، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

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جيجي حديد

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تُعد عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد من أشهر عارضات الأزياء اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالات أنيقة، وحقائب فخمة من أشهر الماركات العالمية.

وفي إطلالة صيفية أنيقة، خلال جلسة تصوير أجرتها حديد لصالح ماركة Prada، اعتمدت حديد حقيبة أنيقة مُصممة من الجلد الأصفر والأسود، مع كتابة علامة الماركة بالمعدن الذهبي في منتصف الحقيبة بشكل أنيق.

ونسقت حديد مع الحقيبة إطلالة كاجوال، حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الأبيض، مع قميص أبيض بنصف الكم، إضافة إلى حذاء رياضي يجمع بين اللونين الأبيض والأصفر.

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كاثرين زيتا جونز

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تحرص النجمة كاثرين زيتا جونز على الظهور بإطلالات فخمة وأنيقة خاصة خلال حضورها للعروض الخاصة أو المناسبات الفنية، أو أثناء إجراء جلسات التصوير.

وفي جلسة تصوير جمعتها بابنتها كاريس دوجلاس لصالح ماركة Fendi في روما، ارتدت كاثرين زيتا جونز حقيبة أنيقة من ماركة Fendi، بتصميم كلاسيكي باللون الأوف وايت، فيما اختارت ابنتها حقيبة كاريس كتف من نفس الماركة، بتصميم أصغر حجماً، من الجلد الأسود.

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