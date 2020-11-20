تعرفي الى مجوهرات لما العقيل بأسلوب متنوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - تنوع الفاشينيستا السعودية لما العقيل في مجوهراتها وتختارها بأسلوب بارز وكبير. اذ تعشق لما أن تضفي على أزيائها نكهة خاصة من خلال المجوهرات المتنوعة التي تختارها. لذا تعرفي الى أسلوبها أكثر والى ما تحب أن تختاره.

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تنويع وتعدد في التصاميم

مجوهرات لما عقيل



تحب لما العقيل أن ترتدي المجوهرات ذات الطابع البارز والكبير فنراها تركز على كافة التصاميم الملفتة والجميلة. لذا اليك أفضل خياراتها:



الأقراط المنسدلة

مجوهرات لما عقيل



تعشق لما أن ترتدي الأقراط الكبيرة التي تنسدل من أذنيها بشكل أنثوي جميل. وهي تفضل التصاميم المصنوعة من الذهب الأبيض والماس. اذا غالباً ما تختارها مع أزيائها.

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العقود البارزة

مجوهرات لما عقيل



من التصاميم المحببة الى قلب لما العقيل هي العقود البارزة التي تأتي لتملأ العنق بتحفة فنية جميلة. وهي أيضاً تختارهم من الماس والذهب الأبيض.







الأقراط الدائرية

مجوهرات لما عقيل



الأقراط الدائرية تشكل نقطة ضعف لما العقيل اذ غالباً ما ترتديها في مناسباتها النهارية وتنتقل بها الى المناسبات الليلية دون الحاجة الى تغييرها.



الأساور المتعددة

مجوهرات لما عقيل



من الطابع الذي تحبه لما العقيل في اطلالاتها هي تنسيق الأسوار المتعددة مع بعضها البعض وهي غالباً ما تختار تصاميم كارتييه بمختلف الوان الذهب لتنسيقها مع بعضها البعض.

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