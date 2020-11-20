معلومات وحقائق عن اليوم العالمي للطفل

علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم في الـ20 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفولة، حيث غير محرك البحث "جوجل"، شعاره ليذكر العالم بضرورة الاحتفال بالأطفال، وفيما يلي أسباب الاحتفال باليوم العالمي للطفل في نقاط، بحسب موقع "سبوتنيك".

- الاحتفال باليوم العالمي للطفل يأتي لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل، ودور المجتمعات في حماية الأطفال.

- بداية الاحتفال كانت بإطلاق الأمم المتحدة توصية في عام 1949 للاحتفال بـ"Children’s Day"، وذلك يوم 20 نوفمبر من كل عام.

- جاء ذلك بعد مطالبات الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، وذلك أثناء المؤتمر الذي أقيم في باريس.

- رسميا كان الاحتفال بتحديد حددت المنظمة في عام 1954، يوم 20 نوفمبر، للاحتفال بيوم الطفل العالمي في كل عام.

- يمثل 20 نوفمبر نفس اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959.

- كما وقعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، في نفس اليوم في عام 1989.

- الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يتم منذ عام 1990 وبـ الذكرى السنوية للتاريخ الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

6 - السبب الرئيسي من وجود اليوم العالمي للطفل.

- يجب التأكيد كل عام على ضرورة الانتباه لتحقيق رفاهية الأطفال في كل مكان، في كل دول العالم.

- يهدف الاحتفال أيضا إلى تعزيز دور الآباء والأمهات، والمعلمين والممرضين والشركات والإعلاميين.

- يهدف الاحتفال الحفاظ على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة، دون استغلال لهم في العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

- تطلق منظمة اليونيسف في كل عام العديد من الفعاليات المميزة ابتهاجا بالأطفال في جميع أنحاء العالم، كما تحتفل به الدول العربية أيضا سواء في المدارس أو النوادي.