نور عمرو دياب تنشر صورة جديدة.. ومتابعوها: "شيك ومحترمة"

لايف ستايل

شاركت نور عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث صور لها برفقة صديقتها.

وظهرت "نور" في الصور برفقة صديقتها، وهما يرتديان ملابس متشابه، وعلقت على الصور قائلة: "دائمًا ابتسم وأتوافق مع أعز الأصدقاء"، ولاقت الصور تفاعلا بين متابعيها، كان أبرزهم والدتها الفنانة شيرين رضا التي علقت بوضع "إيموشن" قلب.

وأثارت صور "نور" إعجاب متابعيها، بملابسها: "محترمة في لبسك" "أنتي محترمة جدًا وعسولة" "جميلة وهادية" "وقمراية ومحترمة وشيك" "ماشاء الله على تربيتك بجد رغم أنك في بلاد أجنبية بس محافظة على لابسك ومحترمة".

وكانت نور عمرو دياب، مؤخرًا، أجابت على أسئلة متابعيها، التي تلقتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، وكشفت من خلال الإجابات على عدد من الأمور الخاصة في حياتها.

ورصد "هن" وقتها أبرز إجابات نور عمرو دياب، على أسئلة متابعيها.

- يوم ميلادها 10 يونيو.

- تعيش في العاصمة البريطانية لندن.

- تعمل مصممة أزياء وبلوجر.

- تعتمد على النظام النباتي في غذائها، وهو أيضًا النظام الذي تعتمد عليه الفنانة دينا الشربيني، إذ كشفت عن ذلك خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".

- تتحدث العربية والإنجليزية والإسبانية، ولغة الإشارة بالإنجليزية.

- تدرس إدارة الأعمال.

- تعتمد في أزيائها على الإطلالات الأنيقة البسيطة المقترنة بالمجوهرات، إذ وصفت نفسها بـ"مدمنة مجوهرات".

- لونها المفضل هو البينك.

- والدها عمرو دياب هو مطربها المفضل.

- طولها 161 سم.

- لا تريد اقتحام مجال التمثيل، إذ تراه كافيا لوالدتها شيرين رضا، وورثت عن جدها محمود رضا، موهبة الرقص.

- تحب التسوق من المحلات أو الشراء "أونلاين"، لكن خلال فترة الحجر الصحي اعتمدت على "الأونلاين" لأنه آمن وأسرع.

- من هوايتها الرقص وممارسة الرياضة والألعاب والقراءة والطبخ.

- لديها 3 كلاب.