يخلصك من "الكرش".. فوائد مذهلة لـ عصير الباذنجان

صحة

الباذنجان منجم فوائد، ملئ بالعناصر الغذائية المهمة والصحية للجسم، ولكن لعل أغرب فائدة له هي قدرته على التخلص من "الكرش" بشكل نهائي وفعال، وذلك لأنه يساعد على حرق الدهون سريعا.

يحتوي الباذنجان على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والسكوبوليتين والسوروبارون، التي تساعد أيضا على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدته على تهدئة الأعصاب، وفقًا لما ذكره موقع avogel الطبي.

وينصح خبراء التغذية بتناول عصير الباذنجان قبل كل وجبة، للحصول على أقصى استفادة من حيث فقدان الوزن، وتوازن وظائف الجسم فالكرش هو المشكلة التي تؤرق معظم الفتيات ويريدن التخلص منها بأي طريقة ممكنة.

طريقة عمل عصير الباذنجان

المكونات

ثمرة باذنجان كبيرة.

2 ثمرة تفاح مقشر.

2 ثمرة جزر مقشر.

- ساق من الكرفس.

طريقة العمل

يقشر الباذنجان، ثم يزال الجزء العلوي، ويقطع إلى مكعبات.

يمزج الباذنجان مع جميع المكونات الأخرى في الخلاط الكهربائي.

يضاف نصف كوب من الماء.

يمكن إضافة فواكه وخضروات مختلفة مثل الموز أو العنب البري أو الطماطم.

فوائد الباذنجان

الباذنجان غذاء كثيف المغذيات، ما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في عدد قليل من السعرات الحرارية.

يحتوي كوب واحد (82 جراما) من الباذنجان الخام على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 20

الكربوهيدرات: 5 جرامات

الألياف: 3 جرامات

البروتين: 1 جرام

المنغنيز: 10% من RDI

الفولات: 5% من RDI

البوتاسيوم: 5% من RDI

فيتامين ك: 4% من RDI

فيتامين سي: 3 % من RDI

يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.

عال في مضادات الأكسدة، وهي المواد التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن المواد الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحافظ على مستويات السكر في الدم.

يساعد في خفض الوزن.

له فوائد لمكافحة السرطان.