إعجاب وحب ومساندة.. أحمد فتحي ونورا إسماعيل حكاية بدأت من "المراهقة"

علاقات و مجتمع

لقاء أسري جمع بين أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز، وزوجته نورا إسماعيل، وبناتهم الثلاثة، في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة "CBC"، كشف من خلاله عن جوانب من حياتهما الأسرية وقصة حبهما التي بدأت منذ لقائهما الأول في أحد الأفراح.

وطيلة فترة زواجهما شهدت قصة الجوكر أحمد فتحي وزوجته العديد من المحطات التي أبرزت حبهما المتبادل والمواقف الداعمة لبعضهما:

القاء الأول في حفل زفاف

كان عمره لا يتجاوز الـ18 عامًا، حين تواجد أحمد فتحي في أحد الأفراح، برفقة أقاربه، وقتها أشارت ابنة عمته على إحدى الفتيات الصغيرات فعمرها كان آنذاك بلغ الــ16 عامًا ، تبادلا نظرات الإعجاب التي تحولت للحب ومن ثم الزواج الذي جاء بعد 4 أعوام.

"كنا صغيرين جدًا، شافني في فرح، وأعجبنا ببعض واتجوزنا بعد 4 سنين"، هكذا ذكرت "نورا" خلال لقائها بالأمس في برنامج "معكم".

- مفاجأة عيد ميلاده

وفي الوقت الذي تواجد فيه الجوكر أحمد فتحي بمعسكر المنتخب، للاستعداد للسفر إلى غانا للتصفيات الأفريقية المؤهلة وقتها لكأس العالم بروسيا، حضرت الزوجة برفقة بناتها الكبرى، لمفاجأة زوجها بحفل عيد ميلاده.

ونشر اللاعب أحمد فتحي، صورة له برفقة زوجته وابنتهما، من حفل عيد الميلاد معلقًا عليها: "ربنا يخليكوا ليا".

- دافعت عنه

وقت انتقال اللاعب أحمد فتحي لنادي بيراميدز، تعرض لهجوم كبير من جمهور النادي الأهلي، وقتها خرجت "نورا" مدافعة عن زوجها، إذ نشرت صورته وقتها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "حاول أن تصبح مثل الجوكر أحمد فتحي".

صالحها أمام الجماهير

وفي الوقت الذي تعرضت له "نورا" لانتقادات من جمهور نادي الأهلي، بسبب رسائلها التي أثارت الجدل، نشر "فتحي" صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "دايمًا سندي في حياتي، دايمًا ضهري أصعب المواقف.. حقك عليا وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

مساندته له وقت إصابتها بكورونا

وفي شهر أغسطس الماضي، أصيبت نورا إسماعيل وبناتها بفيروس كورونا المستجد، ليشارك وقتها أحمد فتحي، متابعيها، برسالة شكر ودعاء لها بالشفاء من الفيروس اللعين.

وخرج فتحي برسالة إلى الجماهير عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "أشكركم جميعا على الدعاء، اللهم إجعله مستجاب.. يا رب أشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء".