8 علامات تشير إلى أن ابنك في ورطة أو مشكلة.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا بدأ طفلك في التدهور في المدرسة أو لم يذهب إلى الفصل، فقد تكون هذه علامة على أنه في ورطة أو مشكلة ما، ربما يتعرض للتخويف من قبل زملائه في الفصل أو لا يحظى بالاهتمام الكافي في المنزل.

وهناك بعض العلامات السلوكية التي يمكن أن تشير إلى أن الطفل في ورطة أو مشكلة ما، ويعد أهم وظيفة الوالدين هي ملاحظة حتى أصغر العلامات التي تشير إلى أن الطفل يواجه مشكلة في المنزل أو في المدرسة.

1- يرتدي ملابس غير مناسبة للطقس:

الطفل الذي يتعين عليه التعامل مع نوع من الإساءة الجسدية أو العاطفية، يتوقف عن رعاية نفسه، ولا يريد الاستحمام في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أنهم يرتدون ملابس متسخة، ويرتدون ملابس لا تناسب الطقس، وفق ما نقل موقع "brightside".

2-يشعر بالجوع طوال الوقت:

يعد تناول الطعام أحد أكثر الطرق بديهية للتعامل مع التوتر، والطفل الذي يعاني من مشكلة ما يكون دائما جائعا ومتعبا وغير نشط على الإطلاق، ولكن من الأفضل الانتباه إلى هذه العلامة، خاصة إذا عاد الطفل إلى المنزل وهو جائع للغاية، قد يعني ذلك أن هناك سببا لعدم ذهابه إلى تناوله الطعام مع زملائه، أو ربما يقوم أحدهم بسحب مصروفه من جيبه.

3-يريد الطفل الذهاب بشدة إلى المدرسة:

ذهاب الطفل إلى المدرسة حتى عندما يمرض، قد يعني هذا أن هناك مشاكل في المنزل، مثل أن الطفل لا يشعر بالأمان، أو لا يثق بأقاربه، أو يتعرض للإيذاء.

4-يسيء معاملة الأطفال الآخرين:

الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة قد يسئ معاملة الآخرين، عادة في الألعاب أو المحادثات أو كسر ألعاب شخص آخر، وتعتبر هذه طريقتهم كنوع من رد الفعل عن سوء معاملتهم.

5-يريد دائما الاهتمام:

يمكن أن تكون ردود الفعل تجاه التنمر وسوء المعاملة مختلفة، أن يصبح الطفل متحفظين وخجولين، والبعض الآخر يحاول جذب انتباه والديهم، ويريدون دائما الاهتمام ممن حولهم.

6-يغير طريقهم إلى المدرسة:

إذا قرر طفلك، دون سبب واضح، السير إلى المدرسة بدلا من ركوب أتوبيس المدرسة أو العكس، فقد يكون ذلك علامة على سوء المعاملة، ومن المحتمل أن يصادف أطفالا آخرين من المدرسة يتنمرون عليهم في طريقهم إلى المدرسة.

7-يغير مظهرهم:

يمكن أن يكون ارتداء ملابس محببة أو غيرها من الملابس غير المناسبة مجرد علامة على تمرد الأطفال، ولكنها قد تكون أيضا علامة على تعرض الطفل للتنمر وتعد الملابس هي رد فعل، ويعد ذلك أمرا مقلقا بشكل خاص عندما تحدث هذه التغييرات بسرعة، وعندما يحب ابنك أو ابنتك الملابس ذات الألوان الزاهية والآن يكرهونها فجأة ويريدون استبدالها بملابس سوداء.

8-كثيرا ما يشكو من آلام في المعدة أو الصداع:

الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة في المدرسة لديهم ردود فعل مختلفة تجاه التوتر، بعض ردود الفعل الأكثر شيوعا هي الصداع وآلام المعدة، والبعض منهم يتظاهر بالمرض ليبقوا في المنزل ولا يذهبون إلى المدرسة وسبب ذلك لأنهم سيضطرون لرؤية المعتدين عليهم في المدرسة.