20 معلومة عن شيما الحاج أبرزها تغيير اسمها الفني وتأدية عمرة

علاقات و مجتمع

قررت الفنانة شيما الحاج تغيير اسمها الفني، وذلك بعد ارتباطه بأزمته التي عصفت بها هي والفنانة منى فاروق منذ نحو عامين، بعد انتشار فيديو إباحي لهما معا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال تلك الفترة كانت شيما هي الأقل ظهورا وكذلك لم تكن كثيرة الحديث، عكس منى فاروق، وذلك حتى فجرت مفاجأة أمس بتغيير اسمها، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن شيما الحاج.

من هي شيما الحاج؟

- اشتهرت شيما الحاج بشدة بعد واقعة شهيرة حينما انتشر فيديو إباحي لها مع الفنانة منى فاروق، وذلك خلال عام 2019.

- قررت شيما الحاج العودة للتمثيل لأول مرة بعد الأزمة بمسلسل "سكن بنات".

- غيرت شيما الحاج اسمها إلى "شيماء يونس"، وهو اسمها الحقيقي بينما الحاج لقب العائلة.

- شيما الحاج، فنانة مصرية من أصول سورية، جدتها من الأب سورية الأصل.

- درست الإعلام بجامعة دمشق.

- دخلت مجال التمثيل في عام 2014 من خلال فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، ولعبت به دور راقصة.

- رفضت بعد ذلك العديد من الأعمال السينمائية بسب حصرها في دور الراقصة أو الاغراء.

- شاركت بعد ذلك في العام نفسه في 4 أعمال وهي "ناشط في حركة عيال، فيس أبوك، زجزاج، عمر وسلوى".

- أثارت الجدل بفستانها الفاضح خلال تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي.

- أشهر أزماتها ظهورها بفستان شبه عار خلال تكريمها في بورسعيد، وهي الأزمة التي قاطعها أبوها بسببها.

- اتهمت بارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لها مع منى فاروق في فبراير 2019.

- سافرت للسعودية لأداء العمرة.

- خلال وجودها في السعودية ارتدت الحجاب.

- يعتبر مسلسل "سكن البنات"، المقرر عرضه قريبا بمثابة عودتها للتمثيل، وقررت أن تظهر باسم جديد ليمثل انطلاقه جديدة لها.

- تشجع شيما النادي الأهلي.

- تهوى القراءة.

- تحب ركوب الخيل.

- وكانت شيما الحاج قد احتفلت مؤخرا بخطوبتها في احتفال عائلي أقيم في منزلها.

- رفضت شيما الحاج الإعلان عن هوية زوجها، واكتفت بأن اسمه أحمد وهو رجل أعمال.

- يتم الخلط دوما بينها وبين المغنية شيماء أحمد والتي أثارت جدل بسبب أغنية "عندي ظروف"، وتم إلقاء القبض عليها بسببها.