أماني السويسي بعد 5 أشهر من الاعتداء عليها: أعاني من تشنجات (فيديو)

علاقات و مجتمع

في أواخر شهر يوليو الماضي، خرجت الفنانة التونسية أماني السويسي، في مقطع فيديو، تحدثت من خلاله عن تعرضها للضرب والاعتداء على يد المتعهد الخاص لحفلاتها، وبعد صمت دائم أشهر، قرر لأول مرة التعليق على الواقعة عبر برنامج "The Insider بالعربي".

وقالت "أماني" خلال لقائها بالبرنامج المختص بمتابعة اخبار الفن والمشاهير، إنها حريصة على إبعاد حياتها الشخصية عن "السوشيال ميديا"، إذ ترى أن استغلال حادث الاعتداء عليها في الترويج لنفسها أو بغرض الشهرة، أمر غير منطقي.

وأوضحت الفنانة التونسية خلال لقائها، أن الحادث كان بشكل مفاجئ بالنسبة لها، ولم يكن هناك كاميرات في المكتب الذي تم الاعتداء عليها داخله، ووقتها لم تشعر بنفسها إلا وهي تحمل كاميرا هاتفها وتصور نفسها كنوع من الدفاع الذاتي عن النفس، وكأنها تلجأ بالناس للاطمئنان.

وأضافت الفنانة التونسية، أن الحادث ما زال يؤثر عليها وعلى حركة أصابعها التي تشعر فيها بنوع من التشنج كلما استعادت الذكرى السيئة.

وكانت أماني السويسي نشرت مقطع فيديو لها عبر خاصية القصص المصورة على تطبيق "إنستجرام"، وهي بإحدى المستشفيات وتبكي بسبب التعدي الجسدي عليها من متعهد حفلات يدعى سفيان، بسبب مطالبتها بحقوقها المالية.

"اللي وصلني للحالي هو سفيان متعهد الحفلات، قعد يضرب فيا بساقيه وبالبونية على رأسي"، هكذا أوضحت "السويسي" خلال مقطع الفيديو.

وأدى ذلك لاكتسابها المزيد من التعاطف من أصدقائها الفنانين، خاصة في تونس، ونشرت عبر حسابها "إنستجرام"، خبر القبض على متعهد حفلاتها سفيان سيالة، والتحفظ عليه من قبل النيابة العامة.

آخر أعمال أماني السويسي

يذكر أن شركة "لايف ستايلز ستوديوز" نشرت فيديو كليب جديد للمطربة التونسية أماني السويسي بعنوان "خليك في بيتك" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتهدف الأغنية إلى نشر البهجة والفرح وتشجع على تطبيق الإجراءات المتخذة عالميًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتحث السكان على ملازمة المنازل حفاظا على صحتهم.