قبل استشارة الطبيب.. متى تشك في إصابتك بفيروس كورونا؟

صحة

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، إذ سجلت وزارة الصحة والسكان، بالأمس، 342 إصابة بـ(كوفيد 19)، وهو الأمر الذي ينذر بعودة الموجة الثانية من الفيروس اللعين، ليعود الخوف مجددًا من الإصابة وانتقال العدوى.

وما زالت أعراض فيروس كورونا المستجد، أمر محير بالنسبة للكثيرين، ويرصد "هن" في التقرير التالي عددا من الأعراض التي إذ ظهرت عليك يجب عليك الحذر جيدًا في التعامل مع الآخرين، والذهاب إلى الطبيب لإجراء التحاليل، فربما تكون مصابًا بفيروس كورونا.

الحمى

في وقت سابق، أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

نزلات البرد

تتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا، لكن عندما يصاب الشخص بنزلة برد يميل إلى احتقان الحلق وسيلان الأنف ودموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

لكن أعراض كورونا تصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات.

السعال الجاف

السعال الجاف المستمر من الأعراض الأولية أيضًا لفيروس كورونا، وتكون مستمرة ولا ينتج عنها بلغم أو مخاط.

ضيق التنفس

يعاني مرضى فيروس كورونا المستجد خاصة كبار السن من صعوبة في التنفس، فأي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، يجب عليه التوجه إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة.

فقدان حاسة الشم والتذوق

فقدان حاسة الشم لا يصاحبه انسداد في الأنف، كما يحدث في حالات الرشح التقليدية، ويرافقها أحيانًا فقدان حاسة التذوق.

اضطرابات بالجهاز الهضمي

الإسهال والقيء واضطرابات كبرى في الجهاز الهضمي هي الأعراض الجديدة التي اكتشفها علماء أمريكيون، ضمن أعراض فيروس كورونا، فلاحظ الأطباء أيضًا.

احمرار العين

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.

وكانت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أصدرت تنبيهات مؤخرًا، بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

تغير لون الشفاه

أفادت الهيئة العامة الصحة البريطانية، أن تغير لون الشفاه إلى الأزرق، فهي من علامات الالتهاب الرئوي الذي يعد أحد مضاعفات فيروس كورونا الحادة، ويعني أنك بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

ظهور آفات في القدم

أوضح أطباء في إيطاليا وإسبانيا، أكبر بؤرتين للوباء في أوروبا، أن هناك علامات جديدة تظهر على جسد الإنسان وتؤكد إيجابية إصابته بالفيروس.

وأشار الأطباء إلى ظهور كدمات على القدمين لدى بعض المرضى، معتبرين ذلك من "العلامات الإيجابية للإصابة بالفيروس"، وتحدثوا عن بقع أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمجد الحداد اخصائي الحساسية والمناعة، لـ"هن" أعراض الموجة الثانية، التي جاءت على النحو التالي:

تخثر بروتين الدم.

إحداث جلطات في الجهاز الهضمي.

تراكم إفرازات على الجهاز الهضمي.

تكون الجلطات في بعض أجهزة الجسم.

الشعور بالـ "مغص".

آلام شديدة.